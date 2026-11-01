Живко Желев: Не съм недоволен

ОФК Хасково загуби с 0:4 гостуването си на лидера Крумовград в мач от 13-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Крумовград удари и ОФК Хасково

„Стояхме прилично игрово, но съдията им помогна с каквото можеше. Първият гол дойде малко, след като им даде несъществуващ ъглов удар. После вдигнаха засада при 2:0 в момент, в който наш играч излизаше сам срещу вратаря. Даде ни и много жълти картони и затова реших да сменя някои играчи, за да не провалим и следващия двубой“, каза наставникът на тима Живко Желев.

„Чисто игрово момчетата дадоха, колкото можаха. Не мога да кажа, че не съм доволен от момчетата. Просто е трудно да се играе 11 срещу 14. Съдията направи така, че да не ни даде никакъв шанс. Не казвам, че щяхме да вземем нещо. Просто той направи така, че да не ни даде никакъв“, добави Желев.

В следващия кръг ОФК Хасково приема дубъла на Локомотив (Пловдив). Срещата е насрочена за събота, 7-ми ноември, от 14:30 часа.

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