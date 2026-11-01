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Федерер се завръща в Бразилия за демонстративен мач

  • 1 ное 2026 | 11:00
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Федерер се завръща в Бразилия за демонстративен мач

Швейцарската тенис легенда Роджър Федерер потвърди, че след дълго отсъствие отново ще стъпи на корта в Бразилия. Носителят на 20 титли от Големия шлем ще участва в специален демонстративен мач срещу изгряващата бразилска звезда Жоао Фонсека през декември в Сао Пауло.

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Двубоят е част от събитието Clubhouse Nights, насрочено за 5 декември. Шоуто се организира от швейцарската спортна марка On, в която Федерер е ключов инвеститор, а 20-годишният Фонсека е сред основните посланици. Очаква се събитието да съчетае тениса с музикално и развлекателно шоу в по-нетрадиционен формат.

Федерер потвърди новината във видео обръщение в социалните мрежи в отговор на въпрос от самия Фонсека. Швейцарецът сподели, че най-накрая се завръща в Бразилия, където за последно игра демонстративни мачове през 2012 година.

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За младата бразилска надежда това е сбъдната мечта, тъй като той неведнъж е посочвал Федерер като свой основен идол и източник на вдъхновение. Срещата с швейцареца е важен момент за Фонсека, който е сред най-коментираните млади състезатели в световния тенис.

След оттеглянето си от професионалния тур през 2022 година Роджър Федерер продължава да поддържа форма и периодично участва в специални демонстративни прояви, сред които мачове на Australian Open и US Open.

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