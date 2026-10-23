Ще се върне ли Роджър Федерер в АТР Тур като треньор?

Легендата на световния тенис Роджър Федерер внесе яснота относно възможността да се завърне в професионалния тур в качеството на треньор. 20-кратният шампион от Големия шлем категорично отхвърли възможността да бъде личен наставник на отделен състезател, но остави отворена вратата за капитанската роля в Отбор Европа за "Лейвър Къп".

Швейцарецът обясни, че за да има реален ефект като индивидуален треньор, е необходимо да прекарва поне от 20 до 25 седмици в пътувания по турнири, което е твърде голям ангажимент на този етап от живота му. Заедно със съпругата си Мирка той има четири деца и приоритет за него остава семейният живот.

Единствената треньорска позиция, която Федерер би обмислил, е тази на капитан на Отбор Европа в надпреварата "Лейвър Къп", на която е и съосновател.

"В момента не бих станал треньор, просто защото съм прекалено зает, а децата ми се нуждаят от цялото ми внимание. Освен това, имам много други проекти. Радвам се на свободното си време и на живота със съпругата ми. Не искам да променям това засега, но никога не казвай никога. Предвид развитието на "Лейвър Къп", определено бих могъл да си представя да бъда капитан на един от отборите", заяви той.

Неговият дългогодишен агент и председател на турнира Тони Годсик потвърди, че подобна роля е напълно възможна за в бъдеще.

По думите на Годсик, Федерер вече се държи като капитан зад кулисите и следи изключително детайлно графика и тактиката на отбора. Въпреки че все още няма конкретен времеви ангажимент или определена дата за поемане на поста, от щаба на турнира са уверени, че в даден момент швейцарският Маестро ще застане начело на европейския тим.

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