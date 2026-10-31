Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

Фернандес и Шнайдер ще спорят за титлата в Токио

  • 31 окт 2026 | 11:25
  • 409
  • 0
Фернандес и Шнайдер ще спорят за титлата в Токио

Лейла Фернандес се класира за финала на турнира по тенис в Токио WTA 500 с награден фонд повече от 1,2 милиона долара, след като се наложи над Камила Рахимова от Узбекистан със 7:5, 6:3. Това ще бъде трети финал за канадката за годината и възможност тя да спечели втори трофей през 2026. Фернандес вече спечели турнира в Сингапур през септември. Тя загуби от Елена Рибакина във финала в китайския град Нинбо преди седмица.

Съперничка във финала ще й бъде третата поставена в схемата на турнира Диана Шнайдер от Русия, която надигра словашката тийнейджърка Миа Поханкова с 6:4, 7:6 (7). Мачът продължи близо час и 50 минути, като Поханкова поведе в първия сет с 3:1, но след това допусна два пробива и отстъпи първата част. Във втория сет двете взимаха подаванията си и се стигна до тайбрек. В него Поханкова първа стигна до сетбол при 6:5, но в крайна сметка по-опитната Шнайдер, която е под номер 13 в света, се наложи с 9:7.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Зверев срещу Джокович в Париж?

Зверев срещу Джокович в Париж?

  • 31 окт 2026 | 08:35
  • 1139
  • 0
Алкарас пребори Пол за полуфинал във Виена

Алкарас пребори Пол за полуфинал във Виена

  • 31 окт 2026 | 08:09
  • 938
  • 0
16-годишна китайка пише история в Гуанджоу

16-годишна китайка пише история в Гуанджоу

  • 31 окт 2026 | 05:15
  • 1819
  • 0
Отказването на Фис в Базел може да му коства мястото във Финалите на ATP в Торино

Отказването на Фис в Базел може да му коства мястото във Финалите на ATP в Торино

  • 31 окт 2026 | 04:58
  • 1168
  • 0
Алекс де Минор победи Матео Беретини и се класира за полуфиналите във Виена

Алекс де Минор победи Матео Беретини и се класира за полуфиналите във Виена

  • 31 окт 2026 | 04:36
  • 973
  • 0
Двама поставени и двама непоставени ще играят на полуфиналите на турнира в Базел

Двама поставени и двама непоставени ще играят на полуфиналите на турнира в Базел

  • 31 окт 2026 | 03:17
  • 956
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Паметен ден за "червена" България! ЦСКА ще брани върха при дългоочакваното си завръщане на "Армията"

Паметен ден за "червена" България! ЦСКА ще брани върха при дългоочакваното си завръщане на "Армията"

  • 31 окт 2026 | 06:45
  • 12800
  • 188
Левски търси път обратно към победите срещу набралия скорост Дунав

Левски търси път обратно към победите срещу набралия скорост Дунав

  • 31 окт 2026 | 07:10
  • 9684
  • 22
11-те на Локомотив (Пловдив) и Лудогорец

11-те на Локомотив (Пловдив) и Лудогорец

  • 31 окт 2026 | 12:48
  • 337
  • 0
Изпратиха с аплодисменти Слави Бинев в последния му път

Изпратиха с аплодисменти Слави Бинев в последния му път

  • 31 окт 2026 | 09:37
  • 7248
  • 14
Никола Цолов с повече от отличен дебют във Формула 1

Никола Цолов с повече от отличен дебют във Формула 1

  • 30 окт 2026 | 21:32
  • 58740
  • 67
Милан ще опита да спре устрема на Интер в Дерби дела Мадонина

Милан ще опита да спре устрема на Интер в Дерби дела Мадонина

  • 31 окт 2026 | 07:01
  • 5616
  • 3