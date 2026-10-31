Фернандес и Шнайдер ще спорят за титлата в Токио

Лейла Фернандес се класира за финала на турнира по тенис в Токио WTA 500 с награден фонд повече от 1,2 милиона долара, след като се наложи над Камила Рахимова от Узбекистан със 7:5, 6:3. Това ще бъде трети финал за канадката за годината и възможност тя да спечели втори трофей през 2026. Фернандес вече спечели турнира в Сингапур през септември. Тя загуби от Елена Рибакина във финала в китайския град Нинбо преди седмица.

Съперничка във финала ще й бъде третата поставена в схемата на турнира Диана Шнайдер от Русия, която надигра словашката тийнейджърка Миа Поханкова с 6:4, 7:6 (7). Мачът продължи близо час и 50 минути, като Поханкова поведе в първия сет с 3:1, но след това допусна два пробива и отстъпи първата част. Във втория сет двете взимаха подаванията си и се стигна до тайбрек. В него Поханкова първа стигна до сетбол при 6:5, но в крайна сметка по-опитната Шнайдер, която е под номер 13 в света, се наложи с 9:7.

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