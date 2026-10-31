Алкарас пребори Пол за полуфинал във Виена

Карлос Алкарас отново се класира за полуфиналите на турнира във Виена.

Третият в световната ранглиста на ATP преодоля съпротивата на Томи Пол с 6:4, 7:6(2) и изравни най-доброто си представяне в надпреварата на твърди кортове в зала, постигнато при дебюта му през 2021 г. Алкарас, който е поставен под номер 2 в австрийската столица след Александър Зверев, надделя над американеца в два оспорвани сета след час и 50 минути игра.

Алкарас вече спечели три трудни мача във Виена, без да загуби сет, след като в първите си две срещи преодоля бившия представител на топ 10 Карен Хачанов и намиращия се в добра форма Николоз Басилашвили. Испанецът спаси и петте точки за пробив, пред които беше изправен. Така той записа осмата си победа в десет мача срещу поставения под номер 7 Томи Пол. На полуфиналите в събота Алкарас ще се изправи срещу Даниил Медведев.

„Мисля, че всички видяха какви разигравания направихме днес. Страхотни размени на удари, страхотни точки и великолепни изпълнения и от двама ни“, заяви Алкарас. „Наистина съм много щастлив и изпитвам огромно удоволствие от подобни мачове. Честно казано, аз съм голям почитател на Томи. Харесвам стила му, начина, по който играе, и обичам да го гледам. Затова за мен винаги е удоволствие да се изправям срещу него.

Надявам се, че днес всички са се насладили на този мач. Аз определено му се насладих и, разбира се, съм много доволен от представянето си. Мисля, че играх страхотен тенис. Като цяло съм щастлив от битката, която водихме, и от това, че намерих начин да спечеля в два сета.“

Алкарас е спечелил последните си 24 мача на турнири от категория ATP 500, като 14 от тези победи са през 2026 г., включително по пътя към титлите в Доха и Токио. Испанецът ще се опита да продължи впечатляващата си серия без загуба на това ниво, когато се изправи срещу Даниил Медведев в спор за място на финала във Виена. Руснакът също е част от елитния клуб на тенисистите, оглавявали световната ранглиста.

30-годишният Медведев, шампион във Виена през 2022 г., победи квалификанта Адриан Манарино с 6:2, 6:3, за да достигне до полуфиналите и едновременно с това да си гарантира участие на Финалите на ATP.

Алкарас води с 6:3 победи в преките двубои с Медведев, но загуби единствената им среща през настоящия сезон – на полуфиналите в Индиън Уелс.

Поражението в петък нанесе сериозен удар по и без това малките шансове на Томи Пол да се присъедини към Алкарас сред участниците на Финалите на ATP. Американецът, който на 29-годишна възраст преследва дебютно участие в престижния заключителен турнир на сезона, заема 13-о място в класацията за Торино. Той изостава с 434 точки от деветия Рафаел Ходар, който в момента държи последната позиция, даваща право на участие.

Пол ще трябва да достигне до заключителните етапи на Мастърса в Париж през следващата седмица, за да запази шансовете си за класиране на Финалите на ATP в Торино.

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