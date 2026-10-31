Винъс Уилямс отпадна на първия си полуфинал в WTA от осем години насам

Американката Винъс Уилямс отпадна в първия си полуфинал в тура на WTA в последните осем години. Това стана, след като 46-годишната американка, заедно с партньорката си Янис Тжен от Индонезия, загубиха от рускините Полина Кудерметова и Мария Тимофеева с 4:6, 7:6 (8), 6:10 в полуфиналите на двойки на турнира в Гуанчжоу.

Това бе първото участие на Уилямс в полуфинал на двойки от Олимпийските игри в Рио през 2016 година и "Уимбълдън", както и първият й полуфинал в турнира изобщо от 2018 година в Индиън Уелс, Калифорния.

Уилямс получи "уайлд кард" както за единично, така и за двойки за турнира WTA 250 в Гуанчжоу. Във вторник тя загуби на сингъл от тийнейджърката Лили Тагер с 2:6, 2:6 в първия кръг. Австрийката Тагер е родена през 2008 - годината, в която Винъс Уилямс спечели последната от седемте си титли от Големия шлем на "Уимбълдън".

По-голямата сестра Уилямс в момента заема 599-о място на сингъл, като е загубила последните си 16 поредни мача на сингъл от 2025 година насам.

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