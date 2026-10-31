Зверев срещу Джокович в Париж?

Александър Зверев и седемкратният шампион Новак Джокович могат да се изправят един срещу друг на четвъртфиналите на турнира в Париж, след като в петък беше изтеглен жребият за надпреварата от сериите „Мастърс“.

Зверев, който тази седмица участва на полуфиналите на турнира във Виена, ще оглави световната ранглиста в понеделник. Германецът попадна в интересна схема преди първото си участие в турнир като номер 1 в света.

Шампионът от Париж през 2024 г. ще започне участието си срещу победителя от двубоя между Лоренцо Музети, който миналата седмица спечели титлата в Лион, и поляка Хуберт Хуркач, известен с мощния си сервис. Ако Зверев достигне до четвъртфиналите, може да се изправи срещу Джокович в един от най-очакваните сблъсъци на турнира.

Джокович, който е рекордьор със седем титли в Париж, има баланс от 50 победи и 9 загуби в надпреварата. Въпреки това 39-годишният сърбин е изправен пред труден път в стремежа си да се класира за Финалите на ATP.

Носителят на 24 титли от Големия шлем в момента заема 11-о място в класацията за Торино и ще започне участието си с тежък двубой срещу Валентен Вашеро. В единствената им предишна среща Вашеро победи Джокович по пътя към първата си титла от сериите „Мастърс 1000“, спечелена миналата година в Шанхай.

При победа Джокович ще се изправи във втория кръг срещу Лучано Дардери или квалификант, а в третия кръг е възможен сблъсък с Андрей Рубльов или поставения под номер 8 Алекс де Минор, който също се бори за класиране на заключителния турнир на сезона.

Евентуален двубой между Джокович и Де Минор би имал ключово значение в битката за място в Торино. Ако сърбинът преодолее тези препятствия, може да достигне до четвъртфинален сблъсък със Зверев. Джокович води с 10:5 победи в преките двубои между двамата.

Поставеният под номер 2 Карлос Алкарас ще започне участието си срещу Алекс Микелсен или Иржи Лехечка, когото наскоро победи на финала в Токио. На четвъртфиналите испанецът може да срещне шестия поставен Артур Фис, който също се бори за участие на Финалите на ATP.

Сред потенциалните съперници на Алкарас на полуфиналите са поставеният под номер 4 Даниил Медведев и друг претендент за място в Торино – Флавио Коболи.

Коболи, който в момента заема шесто място в класацията за Финалите на ATP, може да се изправи в третия кръг срещу друг кандидат за участие в заключителния турнир – деветия Рафаел Ходар.

Ходар се стреми към дебютно участие на Финалите на ATP и на практика заема последната позиция, даваща право на класиране, след като Яник Синер отпадна до края на сезона. Коболи също се надява за първи път да участва в престижната надпревара.

Франсис Тиафо и Томи Пол могат да се срещнат в изключително интригуващ двубой от третия кръг. Тиафо заема осмо място в класацията за Торино и в момента има аванс от 605 точки пред Пол, който е 13-и.

Поставеният под номер 3 Бен Шелтън пристига в Париж с амбицията да се върне на победния път след отпадането си във втория кръг в Базел. Миналия месец 24-годишният американец достигна до първия си финал в турнир от Големия шлем на US Open.

Шелтън ще започне участието си срещу Камерън Нори или Матео Арналди, като според схемата може да се изправи срещу Александър Зверев на полуфиналите.

Мачовете от основната схема на последния за сезона турнир от сериите „Мастърс“ ще се проведат от 2 до 8 ноември.

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