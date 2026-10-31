16-годишна китайка пише история в Гуанджоу

16-годишната китайска тенисистка Сун Синран сътвори истинска сензация на турнира от категория WTA 250 в Гуанджоу. Заемащата 405-о място в световната ранглиста състезателка, която участва в основната схема с покана от организаторите (wild card), се превърна в най-младата и най-ниско класираната полуфиналистка в историята на надпреварата.

В четвъртфиналния си сблъсък тийнейджърката надделя над американката Клер Лиу с 7:5, 7:6(2). Срещата демонстрира изключителна зрялост и хладнокръвие от страна на младата китайка в ключовите моменти на двата сета.

По пътя си към полуфиналната фаза Сун Синран загуби само един сет в изиграните си три мача. В първия кръг тя се справи с Мананчая Сауанкеу след 6:3, 6:4, а във втория показа характер и пречупи Мария Тимофеева с 3:6, 6:4, 7:6(3), преди да спечели чиста победа над Лиу.

На полуфиналите младата надежда на домакините излиза срещу британката Хариет Дарт. Дарт си осигури място сред най-добрите четири след впечатляващ обрат над Паула Бадоса с 3:6, 6:2, 6:4 в четвъртфиналната си среща. Преди това британската тенисистка победи и Татяна Прозорова с 6:4, 2:6, 6:2, както и Джанис Тиен с 6:4, 3:6, 6:3.

Победителката от двубоя между Сун Синран и Хариет Дарт ще се класира за финала на надпреварата в Гуанджоу, който ще се изиграе в неделя.

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