Атлетико Мадрид с поредна победа оглави класирането, историческо постижение за Симеоне

Атлетико Мадрид продължи с отличното си представяне в Ла Лига и спечели с 2:0 като гост на Леванте в мач от 11-тия кръг на първенството. Алехандро Грималдо (36’) и Джулиано Симеоне (62’) отбелязаха попаденията за “рохибланкос”. Наставникът Диего Симеоне пък записа впечатляващата 344-а победа в Ла Лига от общо 565 срещи и изравни легендарния Луис Арагонес по най-много успехи в надреварата. Аржентинецът със сигурност скоро ще бъде и номер 1 в тази престижна класация.

Така със седмата си поредна победа Атлети оглави класирането с 28 точки, макар и с мач повече от Барселона, който играе по-късно днес. Тимът на Диего Симеоне влиза в ключовата предстояща седмица в отлично настроение, като първо ще играе у дома срещу Байерн (Мюнхен) в Шампионската лига, а след това през уикенда ще посрещне на “Метрополитано” именно каталунците. Леванте пък има само една победа в последните вече шест мача и с 10 точки се намира непосредствено над зоната на изпадащите.

В 15-ата минута Атлетико изглеждаше, че повежда, след като Алекс Баена феноменално изведе Мортен Хюлманд, който технично чукна топката покрай стража на домакините Матю Райън. ВАР обаче показа, че датчанинът е бил в засада и голът бе отменен. Aтлети продължи да играе по-добре и петнадесетина минути по-късно Маркос Йоренте отправи опасен удар, но той бе спасен.

344 - El entrenador del @Atleti, Diego Pablo Simeone, ha ganado 344 de los 565 partidos que ha dirigido en LaLiga (123E 98D). Ha igualado a Luis Aragonés (344 en 756 encuentros) como el técnico con más victorias en toda la historia de la competición. Histórico. https://t.co/LikMBg0D8t — OptaJose (@OptaJose) October 31, 2026

В 36-ата минута добрата игра на гостите се отплати. Халфът Йон Оласагасти допусна грешка и изчистването му се превърна в извеждащо подаване към Алехандро Грималдо. Новото попълнение на Атлетико се откъсна и със силен диагонален удар не остави шансове на Райън - 0:1 за “рохибланкос”. Шест минути по-късно пък Леванте можеше да изравни чрез Карл Ета Ейонг, но ударът му мина над греда.

И след втората част Атлетико продължи да играе по-добре. В 55-ата минута тимът на Диего Симеоне можеше да удвои, но ударът на Канг-Ин Лий от границата на наказателното поле разтресе напречната греда. Седем минути по-късно втория гол за “дюшекчиите” стана факт. След отлична контраатака Баена напредна и изведе отлично Джулиано Симеоне, а аржентинецът с лекота пусна топката покрай Райън за 0:2. Малко след това пък Ета Ейонг пак имаше шанс да се разпише, но отблизо стреля в тялото на Ян Облак.

6 - El jugador del @Atleti, Alejandro Grimaldo, ha participado en seis goles en LaLiga 2026/26 (cuatro goles y dos asistencias). Es el registro más alto de cualquier defensa en la competición esta temporada. Inspirado. https://t.co/kf8cfMjrAZ — OptaJose (@OptaJose) October 31, 2026

До края Леванте натисна, но така и не успя да вкара поне почетен гол.

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Снимки: Imago