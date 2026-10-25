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Величков с 12 точки, Петков с 9 при загуба на Монца от Верона

  • 25 окт 2026 | 21:25
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Величков с 12 точки, Петков с 9 при загуба на Монца от Верона

Българските волейболисти Жасмин Величков и Илия Петков завършиха съответно с 12 и 9 точки при домакинската загуба на Монца от Верона с 1:3 (25:23, 25:27, 19:25, 15:25) във втория кръг на италианската Суперлига. Двамата започнаха като титуляри, но усилията им не бяха достатъчни за първи успех на отбора през сезона.

Величков подели първото място по резултатност за домакините с Диего Фрасио. Българският посрещач реализира 8 точки в атака и добави по две блокади и два аса. Той завърши с 8 успешни нападения от 28 опита, което му отреди 28,6% успеваемост. Петков се отчете със 7 точки от атака и две блокади. Централният блокировач реализира 7 от 13 опита в нападение за 53,8% успеваемост. Българинът имаше и решаващ принос за спечелването на първия гейм, като реализира последната точка за 25:23.

Освен Величков и Фрасио, с двуцифрен актив за домакините завърши Пиер Перен с 10 точки. Томас Берета добави 9, колкото записа и Петков. За Верона най-резултатен бе Рок Можич с 19 точки, а Паул Бухегер се отчете с 16.

ВЕРО ВОЛЕЙ (МОНЦА) – РАНА (ВЕРОНА) 1:3 (25:23, 25:27, 19:25, 15:25)

МОНЦА: Леонардо Бонаки, Диего Фраско 12, ЖАСМИН ВЕЛИЧКОВ 12, Пиер Перен 10, Томас Берета 9, ИЛИЯ ПЕТКОВ 9 – Флавио Морацини-либеро 0 (Николо Мапели 1, Якопо Масари, Пиетро Валджовио, Григорий Хоткевич, Викторио Чебан)
Старши треньор: МАСИМО ЕКЕЛИ

ВЕРОНА: Келиан Мота Паес 5, Паул Бухегер 16, Рок Можич 19, Нумори Кейта 3, Марко Вители, Симоне Анцани 11 – Матео Стафорини-либеро (Ейдън Зингъл 3, Франческо Сани 13, Андерс Мол 1, Лукас Глац, Леонардо Сканферла-либеро)
Старши треньор: ФАБИО СОЛИ.

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