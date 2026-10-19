Силни Илия Петков и Жасмин Величков! Монца загуби от Прата

Веро Волей Монца започна участието си в новото първенство с поражение. Тимът от Брианца отстъпи с 1:3 (22:25, 25:19, 21:25, 23:25) при гостуването си на новака Тинет Прата ди Порденоне. Пред близо две хиляди зрители в зала „ПалаКрисафули“ домакините показаха по-здрави нерви в решителните моменти на оспорвания двубой.

След като загубиха първата част, волейболистите на Монца реагираха бързо и изравниха резултата след убедителен втори гейм. Ключовият момент в срещата настъпи в третия гейм, в който гостите водеха с 17:14, но позволиха на съперника да изравни при 18:18. Домакините се възползваха максимално от спада в играта на Монца, спечелиха третата част и пренесоха набраната инерция и в четвъртата, за да сложат точка на спора въпреки финалния щурм на „червено-сините“.

Селекцията на треньора Масимо Екели имаше сериозни затруднения срещу силната блокада на домакините, които записаха 13 успешни блока. За Най-полезен играч (MVP) бе избран централният блокировач на Тинет Прата Ваут Д’Хеер, който завърши като най-резултатен на терена с 18 точки.



За Монца диагоналът Диего Фрашо реализира 16 точки, а силно представяне записа и Илия Петков, който добави 13 точки при 60% ефективност в атака.

Жасмин Величков записа 12 точки.

За Веро Волей Монца предстои домакински дебют за сезона – в неделя от 18:00 часа в „Опикуад Арена“ тимът посреща Рана Верона.

Тинет Прата започна срещата в състав: Алберини – Клец по диагонала, посрещачи Бергман и Мартила, центрове Ларица и Д’Хеер, и Тоскани като либеро. За Монца стартираха Бонаки, Фрашо, Масари, Величков, Берета, Петков и Морацини (либеро). Домакините дръпнаха бързо с 3:0, което накара Екели да вземе ранен таймаут. В средата на гейма авансът на Прата достигна 15:11. Влезлият на сервис Перин върна интригата след ас за 19:18, но стабилната блокада на домакините осигури успеха им с 25:22.

Във втория гейм треньорът на Монца потърси промяна и пусна младия Хоцевич на мястото на Масари. Гостите взеха контрола над играта и въпреки прекъсването за съперника при 11:15, Монца затвори безпроблемно частта с 25:19 след серия от сервиси на Перин.

В третия сет битката на полето се изостри. Ас на Илия Петков даде аванс на гостите при 11:8, а малко по-късно Монца водеше със 17:14. Силни изяви на Д’Хеер обаче върнаха Тинет Прата в играта за 18:18, след което домакините осъществиха решителен обрат до 25:21.

Четвъртата част се разви изцяло под контрола на новаците, които водеха уверено. След ас на Д’Хеер за 22:16 срещата изглеждаше решена. Монца опита финална контраатака и стопи значителна част от пасива си, но тимът от Порденоне удържа натиска и триумфира с 25:23.

„Определено не това беше стартът, на който се надявахме. Показахме някои добри неща, но и елементи, върху които ще трябва сериозно да работим през седмицата. Трябва да показваме много повече характер и спортна злоба. В това първенство нивото е изключително високо и без нужната непримиримост победите идват трудно. Във вторник се връщаме в залата, за да работим здраво", заяви Флавио Морацини, либеро на Веро Волей Монца.

ТИНЕТ ПРАТА ДИ ПОРДЕНОНЕ - ВЕРО ВОЛЕЙ МОНЦА 3:1 (25:22, 19:25, 25:21, 25:23)

ТИНЕТ ПРАТА ДИ ПОРДЕНОНЕ: Ноа Мартила 6, Вут Д'Хеер 18, Алесио Алберини 1, Лукас Бергман 12, Якопо Ларица 9, Кирил Клец 17 - Алесандро Тоскани-либеро (Алберто Пол, Себастиано Марсили)

Старши треньор: ДАНТЕ БОНИНФАНТЕ

МОНЦА: Диего Фрашио 16, Якопо Масари 1, Томас Берета 4, Леонардо Бонаки, ЖАСМИН ВЕЛИЧКОВ 12, ИЛИЯ ПЕТКОВ 13 - Флавио Морацини-либеро (Григорий Хоцевич 6, Пиер Перин 2, Никола Пезарези-либеро, Николо Мапели).

Старши треньор: МАСИМО ЕКЕЛИ.

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