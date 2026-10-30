Ботев Академик не остави шанс на Левски, Муур блесна при убедителния успех

Ботев Академик се наложи над Левски с 91:65 в зала „Сила“ в среща от четвъртия кръг на Sesame НБЛ. Домакините поеха инициативата още от началото и не я изпуснаха до края, а Шон Муур бе в основата на успеха с 21 точки.

Още първата четвърт очерта посоката на двубоя. Ботев Академик намираше по-лесно пътя към коша и бързо натрупа двуцифрена преднина, затваряйки периода при 22:12.

Гостите подобриха играта си в нападение през втората част, но не успяха да ограничат съперника. Муур вече бе записал 15 точки до почивката, а Ботев Академик продължи да увеличава разликата и се оттегли към съблекалнята при 48:31.

След подновяването на играта Левски не намери начин да върне интригата. Домакините запазиха контрола, спечелиха и третата четвърт и влязоха в последните десет минути с аванс от 23 точки — 68:45. Това им позволи да посрещнат спокойно заключителния период, в който преднината им достигна и 31 точки.

Ботев Академик завърши срещата без нито веднъж да изостава в резултата. Освен добрата игра в близост до коша, важен принос за успеха имаха и резервите, които осигуриха повече от половината точки на отбора.

Муур бе най-резултатен за победителите с 21 точки и пропусна само една стрелба от игра. Димитър Стамов добави 13 точки, а Максим Чоков се включи силно след почивката и завърши с 11. Николай Михайлов направи дабъл-дабъл с 10 точки и 10 борби, а Радосав Спасоевич също се отчете с 10 точки.

За Левски Георги Георгиев поведе реализаторите с 15 точки, следван от Максим Бочев с 13 и Стоян Кайнаров с 11. „Сините“ обаче така и не намериха своя ритъм в стрелбата си за три — едва две успешни тройки от 28 опита. В съчетание с отстъпената борба под кошовете това не им позволи да поставят под съмнение победата на домакините.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google