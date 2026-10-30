Балкан разгроми ЦСКА в Ботевград

Балкан победи ЦСКА с 94:65 в „Арена Ботевград“ в среща от Sesame НБЛ. Домакините поставиха основата на успеха със силна първа четвърт, а след почивката преодоляха подем на столичани, които успяха да намалят изоставането си до едноцифрена разлика. Последва ново откъсване на ботевградчани, които завършиха двубоя с най-големия си аванс в срещата — 29 точки.

Балкан започна ударно в нападение и още в откриващите десет минути отбеляза 35 точки срещу 14 за съперника. Домакините бяха особено ефективни в близост до коша, а приносът на играчите от пейката им позволи да поддържат висока резултатност. През първото полувреме преднината им достигна и 26 точки.

ЦСКА подобри представянето си във втората четвърт и спечели периода с 19:17. Това обаче не промени съществено картината, като на почивката Балкан водеше с 52:33.

Началото на третата четвърт върна интригата. Столичани влязоха в серия и съкратиха аванса на Балкан до едва 9 точки, поставяйки домакините под напрежение. Ботевградчани обаче отговориха на предизвикателството и постепенно възстановиха убедителната си преднина. Въпреки трудното начало на периода те го спечелиха с 21:20 и влязоха в последните десет минути при 73:53.

В заключителната четвърт Балкан не позволи ново приближаване на съперника. Домакините ограничиха ЦСКА до 12 точки, срещу които отбелязаха 21, и увеличиха разликата до крайното 94:65. Така след краткия подем на „червените“ в началото на второто полувреме ботевградчани отново наложиха контрол и стигнаха спокойно до успеха.

Александър Стоименов бе най-резултатен за победителите с 19 точки, 11 от които след почивката. Той добави 3 борби, 2 асистенции и 3 откраднати топки. Гаел Силва завърши с 14 точки и 6 борби, като реализира 5 от 6 стрелби за две точки и всичките си 4 наказателни удара.

За ЦСКА Мартин Русев бе най-резултатен в срещата с 22 точки, към които добави 3 асистенции и 2 откраднати топки. Нана Антуи-Боасиако постигна дабъл-дабъл с 14 точки и 10 борби. Боян Кьосев приключи с 13 точки, включително 10 от наказателната линия, а Иван Димитров добави 10 точки и 4 асистенции.

Столичани завършиха с 15 успешни стрелби от 39 опита за две точки и 5 тройки от 21 опита. Четиримата им водещи реализатори отбелязаха общо 59 от 65-те точки на отбора, докато приносът на резервите остана 6 точки.

Снимки: nbl.basketball.bg

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