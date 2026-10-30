Димо Атанасов: Труден тест за младите

Едноименният тим на Павликени приема утре Локомотив (Мездра). Срещата е от 11-ия кръг на Северозападната Трета лига.

„Излизаме срещу отбор, който спечели последното първенство и продължава да поддържа нивото. Съставът му е обигран, има и достатъчно опит. Заключението – много тежко изпитание за младите ни играчи. Те имат потенциал. Необходимо е да демонстрират характер. Също и да са пределно концентрирани през 90-те минути. Евентуален успех срещу силен противник ще е много полезен във всеки аспект за момчетата“, коментира пред Sportal.bg Димо Атанасов, треньор на Павликени.

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