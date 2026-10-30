ЦСКА гостува на ЦСКА 1948 в дербито на десетия кръг при U17

Дерби между ЦСКА 1948 и лидера ЦСКА е големият акцент в десетия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Двубоят е в събота от 12:00 часа на стадион „ВТУ Тодор Каблешков“ в София.

„Червените“ оглавяват класирането с 22 точки и влизат в срещата след успех с 3:0 над Арда. ЦСКА 1948 е на шестата позиция с 16 точки, като в предишния кръг завърши 2:2 с Черно море.

Вторият в подреждането Лудогорец приема Ботев Пловдив. Разградчани имат 19 точки и само три допуснати гола от началото на сезона. „Канарчетата“ са седми с 16 точки и ще опитат да се върнат на победния път след поражението с 0:2 от Локомотив Пловдив.

Третият Национал е домакин на Хебър. Столичани загубиха с 1:3 от Пирин в деветия кръг, докато пазарджиклии постигнаха втората си победа за сезона след 2:1 срещу Нефтохимик.

Септември София гостува на последния Арда. Столичният тим е пети със 17 точки и не успя да се разпише при равенството 0:0 със Славия в предишния кръг. Отборът от Кърджали все още преследва първата си победа през сезона.

Славия приема Академик Пловдив, а Черно море е домакин на Нефтохимик. В понеделник кръгът ще бъде закрит с двубоя между Локомотив Пловдив и Пирин Благоевград.

Първата среща от програмата вече се изигра. Левски постигна убедителна победа с 8:2 над Етър и се изкачи на четвъртото място с 18 точки.

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