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Двойни премии в Дунав за успех срещу Левски?

  • 30 окт 2026 | 09:24
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Двойни премии в Дунав за успех срещу Левски?

Футболистите на Дунав ще имат допълнителна финансова мотивация за предстоящия двубой срещу Левски, твърди "Мач Телеграф". Ръководството на "драконите" е решило да удвои обичайните премии за успех. Двубоят е в събота от 16:30 часа на Градския стадион в Русе.

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Според информация играчите ще получат по 1 200 евро при победа над "сините", вместо стандартните 600 евро, които клубът изплаща за успех на собствен терен.

По-високо ще бъде възнаграждението и при равенство. Докато обикновено футболистите на Дунав получават по 200 евро за спечелена точка в домакински мач, срещу Левски сумата ще достигне 400 евро.

Решението на клубното ръководство е без прецедент от началото на настоящия сезон. Досега русенският тим не е бил стимулиран с увеличени финансови бонуси за нито един от останалите си двубои.

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