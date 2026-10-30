Чиликов: Знаем какво ни чака срещу Левски, надявам се да покажем максимума от възможностите си

Слушай на живо: Дунав (Русе) - Левски

Футболистите и щабът на Дунав са наясно какво ги очаква в предстоящото домакинство на актуалния шампион Левски. Това каза старши треньорът на "драконите" Георги Чиликов преди срещата между двата отбора от 14-ия кръг на efbet Лига. Двубоят ще се играе утре, 31 октомври, от 16:30 часа на Градския стадион в Русе.

"Всичко е нормално. Готвим се за един много сериозен двубой срещу един от грандовете на България. Момчетата имат настроение и се надявам да покажат максимума от своите възможности", заяви Чиликов пред БТА.

Двойни премии в Дунав за успех срещу Левски?

Той уточни, че няма наказани играчи, а почти всички са здрави. Продължава лечението на фланговия футболист Чарлс Апиа. Денислав Минчев се възстановява след операция. Това важи и за Билал Ел Баккали, който имаше тежка контузия и също претърпя операция през пролетта. Чиликов коментира и личното си отношение към Левски, където беше основен футболист и голмайстор след 2001 г.

"След годините, които съм прекарал там, е нормално да следя Левски и да симпатизирам на отбора. Имам много приятели там, но ние сме професионалисти и сериозни хора. В продължение на 90 минути ще сме противници и ще преследваме своите цели", каза старши треньорът на Дунав, като пожела успех на Левски в евротурнирите и първенството след това.

Председателят на Управителния съвет на Дунав Диян Димов заяви, че организацията около срещата е нормална и клубът е предприел необходимите действия за целта. Той отбеляза, че продължителните валежи през последните дни са създали затруднения със състоянието на терена, но се полагат усилия за отводняването му, за което активно съдейства и Община Русе.

Димов уточни още, че премиите на футболистите са определени предварително още преди началото на сезона и са съобразени с ранга на съперника. Той отхвърли спекулациите за специално завишени възнаграждения за двубоя с Левски, като посочи, че условията са същите като при срещите с другите водещи български отбори.

Дадоха само 650 билета на Левски за следващия мач, желаещите са в пъти повече

По отношение на билетите за гостуващите привърженици Димов обясни, че първоначално са предвидени 650 места в сектора за гости, съобразени с изискването за 10 процента от капацитета на стадиона. При по-голям интерес обаче има възможност зоната за гостуващите фенове да бъде разширена. За целта е създадена организация съвместно с полицията и охраната.

Димов отбеляза, че до момента все още не са изчерпани билетите за гостуващите привърженици, като не изключи и възможността някои от тях да са се снабдили с пропуски за другите сектори, предназначени за домакинската публика. Ако това се случи и има допълнително желаещи, ще бъде обсъдена възможността за осигуряване на още места. Предвидена е и каса за продажба на билети за феновете на Левски в деня на м ача.

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