Култард не мисли, че промените в правилата са извинение за пилотите

Бившият пилот във Формула 1 Дейвид Култард отхвърли твърдението, че пилотите могат да обясняват по-слабото си представяне този сезон с промените в правилата. Шотландецът акцентира на това, че най-великите в историята на Формула 1 винаги са намирали начин да се адаптират към промените в правилата и новите коли, създадени по тях.

За сезон 2026 влязоха в сила нови технически правила във Формула 1, които доведоха до сериозни промени в аеродинамиката и работата на задвижващите системи и представянето на някои пилоти тази година се влоши.

These FP2 saves! 🤯 Sideways poetry in motion from Charles Leclerc and Oscar Piastri 💨 #F1 #MexicoGP https://t.co/J0zKYq2eZA — Formula 1 (@F1) October 31, 2026

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„Карал съм коли с активно окачване, такива без активно окачване, с мотори с обем 3,5 литра, 3 литра, 2,4 литра, с гуми с канали и с чист слик, преживял съм войни на производителите на гуми и представянето ми през всички тези години беше сравнително едно и също - обясни Култард в подкаста Up to Speed. - Понякога не ти достига една десета от секундата и това прави битката ти с другия пилот на тима по-трудна.

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„Разбирам, когато говорим, че колата не подхожда на пилота. Но Айртон Сена нямаше такива периоди, Миахел Шумахер - също, дали има нещо подобно при Хамилтън или той беше уморен? Може би при предишното поколение автомобили любовта му към спорта не беше толкова силна, но вижте как се върна отново в челото. Не съм сигурен, че съм съгласен с това, че това поколение автомобили не подхожда на Люис.“

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Снимки: Sportal.bg