На живо: поклонението пред Слави Бинев

Днес в София от 9:30 часа е поклонението пред Слави Бинев.



Както е известно, той беше убит пред дома си на 24 октомври.



Той бе член на Изпълнителното бюро на Българския олимпийски комитет от 2005 г. През 2017 г. бе избран за президент на Българската федерация по таекуондо - пост, който също заемаше до кончината си. Бинев бе първи вицепрезидент на Европейския таекуондо съюз (ETU), а от 2025 г. - член на Борда на директорите на Световната федерация. Спортната му кариера е изцяло свързана с таекуондото, където става абсолютен европейски шампион като състезател през 1992 г.



Трима души бяха задържани във връзка с убийството му след полицейска операция на автомагистрала „Тракия“. Предполагаемият мотив е свързан с неуредени финансови отношения, а събраните до момента доказателства не сочат поръчково убийство.

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