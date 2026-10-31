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Педро Акоста: Днес беше денят да рискувам, аз не се боря за нищо

  • 31 окт 2026 | 10:33
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Педро Акоста заяви след победата си в спринта на „Сепанг“, че е поел повече рискове в смесените условия на малайзийското трасе, защото той не се бори за нищо в генералното класиране в MotoGP.

Испанецът спечели съботната надпревара, побеждавайки лидера в битката за световната титла Марк Маркес. Именно този факт е успокоил пилота на КТМ, който беше подпомогнат и от ранното падане от първото място на Алекс Маркес.

Педро Акоста триумфира в спринта в Малайзия пред Марк Маркес и Бедзеки
Педро Акоста триумфира в спринта в Малайзия пред Марк Маркес и Бедзеки

„Знаете, че обикновено не се справям много добре в смесените условия. Днес беше денят да рискувам, аз не се боря за нищо. Марк, който се бори за титлата, беше зад мен, а Алекс падна, така че това беше моят шанс да направя нещо различно. Доволен съм, че вършим добра работа. Момчетата полагат много усилия, за да подобрят предницата на мотора, така че се радвам за тях, втора спринтова победа, която не прее**х, както в Австрия“, обясни Акоста.

Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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