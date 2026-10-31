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Куриозна грешка на Индикар пречи на Колтън Херта да получи суперлиценз

  • 31 окт 2026 | 12:20
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Колтън Херта остава на само една точка от задължителния праг от 40 точки, необходим за придобиването на суперлиценз от ФИА, който би му позволил да дебютира във Формула 1.

Отборът на Кадилак даде възможност на Херта за петото му участие в първа свободна тренировка за сезона по време на петъчните сесии за Гран При на Мексико Сити. В американския тим разчитаха, че това появяване на пистата ще му донесе последната липсваща точка за лиценза.

Проверка на ФИА обаче показа, че на деветкратния победител в състезания от Индикар все още му липсва една точка. Причината за неочакваното объркване се оказа куриозна грешка в официалното публикуване на класирането на Индикар, където Херта първоначално беше записан на шесто място в шампионата при пилотите за сезон 2025.

Херта приключи сезон 2025 с равен точков актив с Феликс Розенквист. Американецът обаче бе класиран погрешно пред своя съперник, въпреки че Розенквист записа повече втори места и по правило трябваше да заеме по-предната позиция при равенство. Неточността бе забелязана и докладвана на Индикар от журналист по-рано тази седмица, след което организаторите коригираха таблицата и наредиха Херта на седмо място.

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Шестата позиция в класирането щеше да гарантира на Херта шест точки към неговия актив за суперлиценз, но след потвърденото му седмо място от ФИА обявиха, че състезателят има общо 39 точки. Поради тази причина Херта ще трябва да вземе участие в още една тренировъчна сесия, за да си осигури правото да се състезава във Формула 1.

В Международния спортен кодекс е записано:

„Притежател на суперлиценз единствено за свободни тренировки получава една допълнителна точка за всяко събитие от Световния шампионат на ФИА във Формула 1 след успешно преминати поне 100 километра по време на свободна тренировка, при условие че не са му наложени наказателни точки.

„За кандидатстване за пълен суперлиценз се зачитат най-много 10 такива допълнителни точки. Всички присъдени по този ред точки се начисляват към спортните резултати на състезателя, изчислени съгласно член 13.1.5, и са независими от календарната година, в която са проведени съответните тренировки.“

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За отбора на Кадилак остават четири възможности да включи Херта в първа свободна тренировка до края на годината. Очаква се това да се случи или в Сао Пауло следващия уикенд, или в Лас Вегас две седмици по-късно, тъй като има известна несигурност около провеждането на последните два кръга в Катар и Абу Даби заради обстановката в Близкия изток.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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