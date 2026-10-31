Васьор обясни защо Ферари се размина с двойния подиум в Остин

Гран При на САЩ в Остин демонстрира, че последният пакет подобрения по Ферари SF-26 работят - Шарл Леклер завърши втори, колата демонстрира отлично състезателно темпо и износването на гумите беше под контрол.

Но в бокса на Скудерията се питаха защо двамата им пилоти не успяха да стигнат до подиума. Шефът на тима Фредерик Васьор има отговор на този въпрос.

It really was @Charles_Leclerc's day on Friday in Mexico City! 👏 Can he continue his form into Saturday and Sunday? 📈 #F1 #MexicoGP https://t.co/bJ0TYxULIG — Formula 1 (@F1) October 31, 2026

Отново Леклер начело и във втората тренировка в Мексико

„Състезанието в Остин мина добре, темпото ни беше добро, стратегията ни беше агресивна, тъй като трябваше да изпреварваме - заяви французинът. - Но ако ни липсваше нещо, то това бяха последните две обиколки в третата част на квалификацията в събота. За мен това беше най-важната обиколка за уикенда и там беше нашият проблем.“

Васьор поясни, че в хода на състезанието Андреа Кими Антонели е имал възможността да кара на чист въздух начело на колоната, а Леклер и Люис Хамилтън е трябвало да „изгорят“ гумите си в трафика, за да си пробият път напред и да гонят италианеца.

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Също така, Хамилтън се размина с подиума, въпреки че имаше страхотно темпо в края, но не му стигнаха обиколките при зелен флаг. Така Макс Верстапен опази третото място.

А това стана възможно заради повредата в колата на Валтери Ботас, който получи повреда и рейс директорът обяви виртуална кола за сигурност.

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„Без виртуалната кола за сигурност най-вероятно щяхме да имаме двоен подиум - призна Васьор. - Люис догонваше пилотите пред него, не знам дали щеше да е трети, но определено имаше темпо за подиума.“

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

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Снимки: Gettyimages