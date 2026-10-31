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Марк Маркес: Имах скоростта, но не исках да водя

  • 31 окт 2026 | 10:29
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Марк Маркес призна след финала на спринта на пистата „Сепанг“ в Малайзия, че умишлено в нито един момент не е повел колоната, въпреки че е разполагал с нужната скорост, за да направи това.

Мотивът на испанеца за това решение е много прост, а именно дъждът, който започна да прикапва в хода на дистанцията. При тези условия лидерът винаги е в най-неблагоприятна позиция, защото той пръв минава през участъците, без да знае колко мокри са те, докато пилотите зад него го ползват за ориентир.

Педро Акоста триумфира в спринта в Малайзия пред Марк Маркес и Бедзеки
Педро Акоста триумфира в спринта в Малайзия пред Марк Маркес и Бедзеки

„Беше от тези състезания, в които е много лесно да допуснеш грешка. Така че момчетата, които не се борят за титлата, могат да поемат повече рискове. Аз бях спокоен, имах скоростта, но не исках да водя, защото в тези условия този, който пристигне пръв в мокрото, обикновено пада. Така че бях спокоен и спечелихме много. Нямаш смисъл от допълнителен риск, защото наградата щеше да е само три точки. Много съм щастлив“, коментира световният шампион.

Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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