Марк Маркес: Имах скоростта, но не исках да водя

Марк Маркес призна след финала на спринта на пистата „Сепанг“ в Малайзия, че умишлено в нито един момент не е повел колоната, въпреки че е разполагал с нужната скорост, за да направи това.

A crucial 9 points on the board for @marcmarquez93 💪 #MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/wYSmvh9xKG — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 31, 2026

Мотивът на испанеца за това решение е много прост, а именно дъждът, който започна да прикапва в хода на дистанцията. При тези условия лидерът винаги е в най-неблагоприятна позиция, защото той пръв минава през участъците, без да знае колко мокри са те, докато пилотите зад него го ползват за ориентир.

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„Беше от тези състезания, в които е много лесно да допуснеш грешка. Така че момчетата, които не се борят за титлата, могат да поемат повече рискове. Аз бях спокоен, имах скоростта, но не исках да водя, защото в тези условия този, който пристигне пръв в мокрото, обикновено пада. Така че бях спокоен и спечелихме много. Нямаш смисъл от допълнителен риск, защото наградата щеше да е само три точки. Много съм щастлив“, коментира световният шампион.

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Снимки: Gettyimages