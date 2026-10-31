Зверев и Алкарас достигнаха до 1/2-финалите във Виена

Поставените под номер 1 и номер 2 в схемата Александър Зверев и Карлос Алкарас се класираха за полуфиналите на турнира в зала от сериите АТП 500 във Виена.

Зверев се справи в четвъртфиналите с британеца Артър Фери с 6:0, 6:2 за по-малко от час. Германецът, който от понеделник ще оглави световната ранглиста по тенис, спечели първите осем гейма в мача, което сломи съпротивителните сили на Фери.

Зверев игра близо до върха на възможностите си, като реализира пет пробива от девет възможности и направи 19 печеливши удара срещу едва шест за британеца.

За място на финала водачът в схемата ще спори с австралиеца Алекс де Минор, който победи италианеца Матео Беретини със 7:6(4), 6:2.

Един пробив в средата на първия сет се оказа достатъчен на Карлос Алкарас за победата с 6:4, 7:6(2) срещу Томи Пол в друг мач от четвъртфиналите.

Испанецът имаше проблеми срещу поставения под номер 7 в схемата американец, като само в първия сет му се наложи да спаси три възможности за пробив.

Във втория сет Алкарас трябваше да отрази още две възможности за пробив, като в същото време той не получи такива от Пол. В тайбрека обаче Алкарас демонстрира класата си и се наложи със 7:2 точки.

Неговият следващ съперник ще бъде руснакът Даниил Медведев, който по-рано днес си осигури и участие на Финалите на АТП.

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Снимки: Gettyimages