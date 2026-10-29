Александър Зверев преодоля Грикспоор във Виена и си гарантира първото място

Александър Зверев официално си осигури първото място в световната ранглиста по тенис за мъже. Това стана реалност след победата му с 2:0 сета (6:4, 7:5) срещу нидерландеца Талон Грикспоор във втория кръг на турнира от сериите ATP 500 във Виена. С класирането си за четвъртфиналите германският тенисист постигна нужния резултат, за да оглави подреждането.

Считано от понеделник, 2 ноември, Зверев официално ще изпревари Яник Синер на върха на световния тенис. Италианецът заемаше първата позиция без прекъсване от 13 април, но успешната серия на германеца през последните месеци намери своя завършек с достигането до №1.

След успеха срещу Грикспоор, постигнат след 6:4, 7:5, Зверев празнува постижението заедно със своя баща и треньор Александър Зверев-старши, както и с целия си щаб на корта във Виена. За него това е сбъдване на мечтата, преследвана още от периода му като номер едно при децата и юношите.

С изкачването си на върха Александър Зверев се превръща в едва втория германски тенисист в историята, който оглавява ранглистата на ATP. Единственият друг представител на страната, постигал това, е легендарният Борис Бекер през 1991 година.

A special day awaits 🗓️ With his victory over Griekspoor, Alexander Zverev will become the 30th @atptour World No. 1 when the rankings come out on Monday morning 👏 #ErsteBankOpen https://t.co/JDPXwZJc1Y — Tennis TV (@TennisTV) October 29, 2026

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