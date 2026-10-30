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Марица с разгромна трета поредна победа

  • 30 окт 2026 | 21:42
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Отборът на Марица (Пловдив) записа третия си пореден успех в женската Demax+ Суперлига, надигравайки категорично тима на ВАСК с 3:0 (25:6, 25:19, 25:6) в двубой, игран тази вечер в зала "Строител".

Маричанки доминираха тотално по време на срещата, като не оставиха абсолютно никакъв шанс на своите съпернички. От своя страна наставникът на тима Кристиян Илиев даде шанс на доста от волейболистките, които получават по-рядко шанс за изява.

В първата част разликата в класите бе повече от видима, като 12-кратните шампионки на България тръгнаха ударно и завършиха гейма на един дъх, затваряйки го с 25:6. През втората част ВАСК опита да бъде по-равностоен и успя да се задържи в резултата, но в крайна сметка изненади нямаше и Марица триумфира с 25:19. Третата част бе абсолютно копие на първата, тъй като маричанки тръгнаха на скорост и резултатът набъбваше с всяка една изиграна точка. До края на частта пловдивчанки наложиха по категоричен начин волята си, спечелвайки гейма с 25:6, а с това и мача.

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Най-резултатна за пловдивчанки бе Елисавета Сариева, която се отчете със 17 точки, а 11 добави Катерина Попова. За гостите от ВАСК най-резултатна бе Гергана Димитрова с 4 точки.

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МАРИЦА (ПЛОВДИВ) — ВАСК 3:0 (25:6, 25:19, 25:6)

МАРИЦА: Маргарита Гунчева 2, Цветелина Велчева 6, Катерина Попова 11, Дияна Борисова 4, Елисавета Сариева 17, Кая Николова – Мария-Магдалена Недялкова-либеро (Вяра Иванова 1, Сияна Гендузова 4, Цветелина Петрова 7, Жана Тодорова-либеро)

Старши треньор: КРИСТИЯН ИЛИЕВ

ВАСК: Елена Торчева 2, Гергана Димитрова 4, Рая Стойкова, Виктория Мурзова 3, Магдалена Митева 1, Михаела Харитонова 1 – Велина Божилова-либеро (Йоана Иванова, Жасмина Филипова 2, Десислава Николова, Никол Деянова, Мария Гегрова)

Старши треньор: АНТОН ВАСИЛИЕВ.

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