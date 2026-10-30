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Марица посреща шампиона на Азербайджан в третия квалификационен кръг на Шампионската лига

  • 30 окт 2026 | 18:04
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Марица (Пловдив) продължава европейското си участие с ново сериозно предизвикателство. В третия квалификационен кръг на Шампионската лига българският първенец ще се изправи срещу първенеца на Азербайджан – Туран (Товуз). Двубоят ще се проведе във вторник (3 ноември) от 18,30 часа в зала "Колодрума" в Пловдив.

Туран (Товуз) е сравнително млад клуб, основан през 2025 година. Още в дебютния си сезон в азербайджанската Суперлига през 2025/2026 отборът успява да спечели шампионската титла, с което си осигурява и историческо първо участие в Шампионската лига. Така тимът от Товуз бързо заявява амбициите си да се утвърди сред водещите клубове в азербайджанския и европейския волейбол.

За новия сезон 2026/2027 Туран (Товуз) направи сериозни промени в състава си, привличайки 11 нови състезателки от различни волейболни школи по света. В отбора има представителки на Южна Корея, Куба, Китай, Япония и Украйна. Начело на азербайджанския шампион е старши треньорът Зия Раджабов, който има амбицията да изведе отбора възможно най-напред в дебютното му участие в най-престижния европейски клубен турнир.

Във втория квалификационен кръг азербайджанският шампион се изправи срещу хърватския Младост (Загреб). Туран (Товуз) спечели и двата двубоя, като в първата среща се наложи с 3:0 гейма (25:20, 25:16, 25:16), а в реванша постигна победа с 3:2 (25:22, 21:25, 25:23, 23:25, 15:13). Така тимът продължи напред с две победи и общо 6:2 спечелени гейма.

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Пред Марица предстои сериозно изпитание срещу амбициозен съперник, който още с дебюта си в азербайджанския елит стигна до шампионската титла и вече записа две победи в квалификациите на Шампионската лига. "Жълто-сините" ще разчитат на своята амбиция, отборен дух и подкрепата на пловдивската публика, за да направят още една важна крачка към следващата фаза на Шампионската лига.

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