Марица освободи помощника на Абонданца, той се дърпа

Още преди сезонът да е стартирал, в шампионът Марица изпитва треньорски дефицит. Новоназначеният Даниеле Турино, който е помощник на Абонданца в националния отбор при жените, няма да е начело на "жълто-сините" този сезон. Временно Жана Тодорова и компания ще бъдат водени от досегашния помощник Кристиян Илиев. В момента Марица работи по въпроса с прекратяването на договора на Турино, който обаче засега се дърпа.

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Припомняме, че италианецът замени на поста Ахметджан Ершимшек, който отпраши към Европа, за да е помощник треньор на Нидерландия. Турино дойде от Фенербахче с идеята да води напълно подмладения отбор на Марица, но нещата не поеха по очаквания от всички път.

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marica.bg

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