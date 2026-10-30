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Марица освободи помощника на Абонданца, той се дърпа

  • 30 окт 2026 | 18:34
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Още преди сезонът да е стартирал, в шампионът Марица изпитва треньорски дефицит. Новоназначеният Даниеле Турино, който е помощник на Абонданца в националния отбор при жените, няма да е начело на "жълто-сините" този сезон. Временно Жана Тодорова и компания ще бъдат водени от досегашния помощник Кристиян Илиев. В момента Марица работи по въпроса с прекратяването на договора на Турино, който обаче засега се дърпа.

Марица посреща шампиона на Азербайджан в третия квалификационен кръг на Шампионската лига
Марица посреща шампиона на Азербайджан в третия квалификационен кръг на Шампионската лига

Припомняме, че италианецът замени на поста Ахметджан Ершимшек, който отпраши към Европа, за да е помощник треньор на Нидерландия. Турино дойде от Фенербахче с идеята да води напълно подмладения отбор на Марица, но нещата не поеха по очаквания от всички път.

Марица пречупи Херцег Нови с 23 блокади и продължи напред в Шампионската лига
Марица пречупи Херцег Нови с 23 блокади и продължи напред в Шампионската лига

marica.bg

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