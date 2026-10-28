Марица пречупи Херцег Нови с 23 блокади и продължи напред в Шампионската лига

Марица (Пловдив) победи черногорския шампион Херцег Нови с 3:2 (28:30, 25:20, 25:18, 23:25, 15:10) в реванша от втория квалификационен кръг на Шампионската лига за жени. Срещата в зала „Колодрума“ продължи 144 минути, а след успеха с 3:0 в първия двубой българският тим се класира за следващата фаза.

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Марица поведе със 7:4 и 9:5 в първата част, но гостенките обърнаха развоя и стигнаха до три поредни геймбола при 24:21. Пловдивчанки ги отразиха, а впоследствие получиха и свои възможности да затворят гейма. В продължителния край обаче Херцег Нови надделя с 30:28.

Домакините отговориха със силна серия на сервис на Гунчева и аванс от 6:0 във втория гейм. Разликата достигна 10:2 и 12:3, а въпреки опита на съперничките да се върнат в борбата Марица изравни след 25:20. В третата част сервисът на Китипова и блокадата помогнаха на българския шампион да се откъсне. Велчева се отличи с две поредни блокади за 14:10, а Бечева сложи край на гейма за 25:18.

Херцег Нови започна по-добре четвъртата част и натрупа преднина от 11:4. Марица постепенно стопи изоставането, а два поредни аса на Гунчева донесоха равенство при 21:21. В решителните разигравания Василева помогна на гостенките да спечелят с 25:23 и да изпратят срещата в тайбрек. В петия гейм пловдивчанки се откъснаха със 7:5, след което увеличиха аванса си до 10:6. Николова реализира последната точка с атака през центъра за 15:10.

Александра Китипова беше най-резултатна за победителките с 24 точки и получи наградата за най-полезна състезателка. Посрещачката реализира 19 успешни атаки, добави 3 аса и 2 блокади. Бечева завърши с 22 точки - 19 от атака, 2 на блокада и 1 ас. Ана Пейичич и Елена Бечева останаха с по 22 точки. За Херцег Нови най-резултатна беше Рейхане Карими с 18 точки, а българката Ралица Василева отбеляза 9 точки

МАРИЦА (ПЛОВДИВ) – ХЕРЦЕГ НОВИ 3:2 (28:30, 25:20, 25:18, 23:25, 15:10)

МАРИЦА: Маргарита Гунчева 4 т., Елена Бечева 22 т., Боряна Ангелова 4 т., Ана Пейичич 22 т., Александра Китипова 24 т., Кая Николова 12 т. – Жана Тодорова-либеро 0 т. (Мария-Магдалена Недялкова-либеро 0 т., Цветомира Велчева 4 т., Вяра Иванова 0 т., Катерина Попова 0 т., Сияна Гендузова 0 т., Дияна Борисова 0 т., Елисавета Сариева 0 т.)

Старши треньор: Кристиян Илиев

ХЕРЦЕГ НОВИ: Андреа Тисма 5 т., Оксана Якушина 17 т., Сания Лин Петис 6 т., Даями Санчес Савон 8 т., Анастасия Акимова 3 т., Рейхане Карими 18 т. – Мелиса Ченович-либеро 0 т. (Ксения Деретич 0 т., Ралица Василева 9 т., Мария Килибарда 0 т., Гордана Маджгал 2 т., Негин Фумани 2 т., Мария Бойич 1 т., Анастасия Секуларац-либеро 0 т.)

Старши треньор: Марко Радусинович

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