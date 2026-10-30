Милан загуби защитник за около месец

От Милан официално потвърдиха контузията на защитника си Фикайо Томори, който е с мускулно разкъсване в дясното бедро. Англичанинът получи травмата при загубата с 2:4 от Болоня, заради което беше принудително заменен от Лука Модрич на почивката на мача.

От клуба добавиха, че Томори ще премине нови прегледи след две седмици, а местните медии уточниха, че най-вероятно той ще бъде аут за около месец. Това означава, че 28-годишният бранител ще пропусне не само утрешното дерби с Интер, но също така двубоите с Ференцварош, Дженоа, Фрозиноне, Олимпиакос и Каляри. През този сезон той е изиграл общо пет срещи, в които има една асистенция.

🚨🔴⚫️ Fikayo Tomori is expected to miss around a month — another injury blow for AC Milan. Scans revealed a muscle injury in his right hamstring after he picked up the problem against Bologna. He will be reassessed in two weeks. The defender will miss the derby against Inter, the league clash with Genoa and the Europa League meeting with Ferencváros. — Burle Junior (@BurleJunior) October 30, 2026

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Снимки: Gettyimages