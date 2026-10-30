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Милан загуби защитник за около месец

  • 30 окт 2026 | 17:30
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От Милан официално потвърдиха контузията на защитника си Фикайо Томори, който е с мускулно разкъсване в дясното бедро. Англичанинът получи травмата при загубата с 2:4 от Болоня, заради което беше принудително заменен от Лука Модрич на почивката на мача.

От клуба добавиха, че Томори ще премине нови прегледи след две седмици, а местните медии уточниха, че най-вероятно той ще бъде аут за около месец. Това означава, че 28-годишният бранител ще пропусне не само утрешното дерби с Интер, но също така двубоите с Ференцварош, Дженоа, Фрозиноне, Олимпиакос и Каляри. През този сезон той е изиграл общо пет срещи, в които има една асистенция.

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Снимки: Gettyimages

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