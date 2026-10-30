Фабио Куартараро: Отдавна не бях се мъчил толкова на "Сепанг"

Фабио Куартараро не успя да намери обяснение за слабото си представяне по време на тренировките за Гран При на Малайзия, след като даде едва 19-то време. Световният шампион в MotoGP за 2021 година призна, че от много време насам не е изпитвал подобни затруднения на пистата „Сепанг“.

По време на петъчната следобедна сесия френският пилот на няколко пъти излезе извън трасето, опитвайки се да овладее своя мотоциклет Ямаха М1 по високоскоростното трасе. Проблемите видимо изнервиха състезателя, като телевизионните камери дори уловиха момента, в който той гневно удря по резервоара на прибиране към бокса.

Another save by Fabio Quartararo 😈 #MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/qHkQ9BFQ0A — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 30, 2026

В крайна сметка Куартараро приключи деня на 1.6 секунди изоставане от лидера Марк Маркес, заемайки 19-та позиция сред общо 21 пилоти. Зад него останаха единствено Аугусто Фернандес, който замества контузения Топрак Разгатлиоглу, както и каращият с травма състезател на Априлия Хорхе Мартин. Съотборникът на французина – Алекс Ринс, се нареди 14-ти и беше с половин секунда по-бърз от него.

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„Ако погледнем времената за обиколка, почти всички караха по-бързо в тренировките в сравнение с миналата година. Така че не мисля, че пистата е виновна. Усещането ми на мотора обаче беше напълно ужасно. Не знам дали става дума за грешни настройки или нещо друго, но въобще не се чувствах комфортно.



„Като цяло беше просто един изключително разочароващ ден. Всичко се натрупа. Чувствах се наистина зле. Нямах възможност да натисна, за да постигна добро темпо. Опитвах се да коригирам нещата и сутринта, и в следобедната сесия, но от много дълго време не бях изпитвал такива сериозни затруднения на това трасе“, заяви Куартараро пред репортерите след тренировките край Куала Лумпур.

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През миналия сезон Куартараро направи силен уикенд в Малайзия, след като стартира от втора редица на решетката и завърши на пето място и в двете състезания. Тогава той все още използваше предишното поколение редови 4-цилиндров двигател на Ямаха, който впоследствие беше заменен с нов V4 агрегат.

Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages