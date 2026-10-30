Пилотите от MotoGP се оплакаха от настилката на "Сепанг" след старта от Формула 1

Част от пилотите от MotoGP се оплакаха от състоянието на асфалта на пистата „Сепанг“, който беше чувствително увреден от провелия се в началото на месец старт от Формула 1 на малайзийското трасе.

Пистата в покрайнините на Куала Лумпур трябваше да бъде преасфалтирана тази година, но тези планове пропаднаха заради избухването на войната в Иран и невъзможността част от материалите да бъдат доставени. Впоследствие Формула 1 организира Гран При на Бахрейн в Малайзия, което допълнително попречи на тези планове и така те бяха отложени най-рано за 2027 година.

„Що се отнася до условията на пистата, мисля, че те са по-лоши в сравнение с тестовете. Изглежда, че сцеплението е намаляло, а гумите започват да губят значителна част от ефективността си само след една-две обиколки.



„При толкова дълга обиколка, ако натиснеш прекалено много още в началото, можеш да платиш цената за това в последния сектор. Усещането е, че липсата на сцепление се отразява на цялото трасе, така че ще трябва да продължим да работим и да видим как ще се развият условията утре“, коментира тестовият пилот на Ямаха Аугусто Фернандес, който провежда множество тестове на „Сепанг“ в хода на годината. Неговият съотборник в Прамак Ямаха Джак Милър, в типичния си стил, описа състоянието на настилката в Малайзия като „ш*бано“.

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„Изглежда, че с всяка изминала година състоянието на асфалта става все по-лошо. По трасето няма много неравности, но истината е, че когато се стигне до контакт с асфалтовата настилка, нещата стават много трудни. Всъщност от нея дори се откъртват парчета. Проблемът е, че състоянието ѝ се влошава с всяка следваща година“, беше коментарът на Педро Акоста.

Another day in paradise 🙃🌴 https://t.co/iN8monBiL5 — Pedro Acosta (@37_pedroacosta) October 30, 2026

„Пистата вече прилича на трасе за мотокрос. Трябва да започнем да носим протектори за гърдите. От асфалтовата настилка се откъртват много камъчета. Няколко от тях ме удариха, когато направих тренировъчен старт зад друг пилот“, заяви Фабио Ди Джанантонио.



„За нас, мотоциклетистите, никога не е добре, когато асфалтовата настилка започне да се руши. Но ситуацията е такава, каквато е, и не знам какво може да се направи между днес и утре. Условията са еднакви за всички“, добави пилотът на VR46 Дукати.

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Снимки: Gettyimages