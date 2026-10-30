Мойс Кийн ще отсъства от игра още пет седмици

Нападателят на Комо Мойс Кийн е преминал лечение в института “Кугат” в Барселона с цел възстановяване на неговата контузия в пищяла, съобщиха от клуба. Оттам определиха интервенцията като успешна и добавиха, че италианският национал ще отсъства от игра още около пет седмици.

Кийн получи травмата си по време на последния си лагер с Италия и оттогава не е взел участие в нито един мач на Комо. Сега той ще пропусне още куп двубои на своя клуб и освен това ще пропусне предстоящите срещи на “адзурите” в Лигата на нациите. Така 26-годишният играч продължава да бъде с шест мача за “езерняците” през този сезон, в които има един гол и една асистенция.

🗒️ Medical Update: Moise Kean Read the full statement ➡️ https://t.co/rjO1dgqJ5Z https://t.co/Icx129k3Qm — Como1907 (@Como_1907) October 29, 2026

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Снимки: Gettyimages