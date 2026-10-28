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Фабрегас: През октомври изобщо не гледам класирането

  • 28 окт 2026 | 02:46
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Фабрегас: През октомври изобщо не гледам класирането

Наставникът на Комо Сеск Фабрегас изрази задоволство от търпението, зрялостта и силния дух на своите футболисти, които сътвориха късен обрат за победата с 3:1 при гостуването на Торино. Испанският специалист отличи специално защитника Хакобо Рамон, който успя да се реваншира за груба грешка в началото на мача.

„Все още има какво да доказваме, за да се наречем голям отбор, но този мач бе истински тест за нашата зрялост, защото през миналия сезон едва ли щяхме да реагираме по същия начин. Това беше четвъртият ни двубой в рамките на десет дни – програма, с която не се свиква лесно. Показахме обаче огромно търпение, устойчивост и непримиримост до последния съдийски сигнал. Не може винаги да се печели с лекота. Допуснахме грешка при първия гол, но важното беше как ще отговорим. Да се побеждава в Италия е изключително трудно и отборът заслужава признание за стореното", каза Фабрегас.

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„Казах на играчите, че сме едно семейство и трябва заедно да търсим решения в този нов етап за клуба. Не бива да забравяме, че за първи път в историята си Комо се намира в подобна ситуация. Дадох на момчетата допълнителен почивен ден, но от неделя трябва да сме напълно готови за Венеция, тъй като те бележат прогрес под ръководството на Давиде Никола“, допълни испанецът.

„За първи път играем на европейската сцена и това е Шампионската лига, а не Лигата на конференциите, където ротациите са по-лесни. Там всяка грешка може да доведе до тежка загуба. Играхме срещу Сасуоло едва 66 часа след мача с Манчестър Юнайтед, което налага рокади в състава, а контузиите се натрупват – в момента дори нямаме типични крила. Честно казано, изобщо не гледам класирането и през октомври то не ме интересува. Фокусираме се мач за мач, следваме нашия стил и се стремим да вдигаме нивото. Намираме се в процес на израстване", добави треньорът на Комо.

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Снимки: Gettyimages

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