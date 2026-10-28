Нико Пас вдъхнови Комо за късен обрат в Торино

Комо изоставаше почти през целия двубой след ранен гол на Че Адамс, но успя да пречупи силната серия на Торино и грабна победата с 3:1 след вихрен финален щурм и попадения на Хакобо Рамон, Нико Пас и Мартин Батурина.



Отборът на Секс Фабрегас записа трети пореден успех в Серия "А" и заема 4-то място в подреждането, а "биковете" прекъснаха собствената си серия от три последователни победи и се намиратна 8-а позиция в таблицата.

Гостите пристигнаха в Торино окрилени от гръмкия си успех с 4:1 над Манчестър Юнайтед в Шампионската лига, въпреки че кадровите проблеми в състава продължиха да тежат. Извън строя за тима останаха Мойс Кийн, Матия Либерали, Хесус Родригес, Асане Диао и Трево Чалоба.



Домакините от Торино също се намираха в отлична форма след три поредни шампионатни победи, макар че към контузените Николо Фортини, Рикардо Родригес и Франко Исраел се присъедини и Роландо Мандрагора.

Още в петата минута Тасос Дувикас бе близо до това да отпразнува новия си договор с гол, но попадението му бе отменено заради минимална засада след извеждащия пас на Лука Да Куня. „Биковете“ отвърнаха с мощен диагонален удар на Рафик Белгали, спасен с гърди от Роберт Санчес на близката греда. Малко след това гостите поискаха дузпа за фаул на Даниел Браганса срещу Да Куня след отлично подаване на Нико Пас, но съдията и ВАР подминаха ситуацията.

Торино поведе в 24-тата минута, след като Никола Влашич първо затрудни Санчес, а веднага след това Киан Фитц-Джим отне топката от колебливия Хакобо Рамон и сервира кълбото на Че Адамс, който от десетина метра не сгреши за 1:0.

До почивката и в началото на втората част опасностите пред двете врати не спираха. Вратарят на домакините Лукаш Пери трябваше да спасява изстрели на Дувикас и Рамон, а Да Куня стреля на сантиметри покрай целта. От другата страна Максенс Какере разтресе напречната греда от малък ъгъл в 54-тата минута, а малко по-късно Джовани Симеоне също уцели гредата след силен удар с глава при изпълнение на корнер.

Натискът на Комо обаче даде резултат в заключителните минути. В 81-вата минута Нико Пас центрира прецизно към далечната греда, където Хакобо Рамон се реваншира за грешката си и с глава изравни резултата.

Гостите не се задоволиха с равенството и продължиха да атакуват настървено. В 87-ата минута Ян Коуто достави отлично центриране отдясно, а Нико Пас насочи неспасяемо топката с глава в мрежата за 2:1.



В добавеното време Мартин Батурина се възползва от умората и грешката на Влашич пред наказателното поле, отне топката и с хладнокръвен изстрел с десния крак оформи крайното 3:1 за Комо.

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Снимки: Gettyimages