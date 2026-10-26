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Комо преподписа за дълго време със своя голмайстор

  • 26 окт 2026 | 14:00
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Комо преподписа за дълго време със своя голмайстор

Комо официално обяви, че най-резултатният футболист на клуба Анастасиос Дувикас е подписал нов дългосрочен договор, който ще го задържи в отбора до лятото на 2031 година.

Гръцкият национал вече имаше действащ контракт до лятото на 2029-а, но споразумението бе удължено след отличното начало на сезона. Дувикас вече отбеляза 8 гола в 11 мача на клубно ниво и е водещият реализатор на Комо във всички турнири. 27-годишният нападател завърши миналата кампания с 14 попадения в Серия "А" - постижение, надминато единствено от голмайстора на първенството Лаутаро Мартинес (17 гола). От присъединяването си към “езерняците” от Селта през февруари 2025-а насам, Дувикас е записал 27 гола и 5 асистенции в 68 срещи във всички турнири.

„Много съм щастлив да продължа пътя си с Комо. Още от самото начало се почувствах като у дома си и веднага усетих амбицията на клуба. Израснах много, откакто пристигнах, благодарение на треньора Сеск Фабрегас и неговия щаб. Този колектив е като голямо семейство за мен. Искам да продължа да помагам на отбора, давайки всичко от себе си“, коментира Дувикас в изявление за клубния уебсайт.

Фабрегас също изрази задоволството си от новия контракт на един от основните му играчи. „Още от първия си ден в Комо Тасос демонстрира силна психика, което си пролича и в изявите му на терена. Той винаги е позитивен, изключително амбициозен и притежава фантастична работна етика. Радваме се, че можем да обявим удължаването на договора му“, заяви той.

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