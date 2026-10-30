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Марк Маркес не се вълнува от състоянието на Хорхе Мартин

  • 30 окт 2026 | 12:48
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Марк Маркес заяви след края на петъчните тренировки преди Гран При на Малайзия, че не се вълнува толкова много от състоянието не неговия основен конкурент в битката за световната титла в MotoGP Хорхе Мартин.

Братя Маркес на върха в Малайзия, Мартин направи само 4 обиколки
Братя Маркес на върха в Малайзия, Мартин направи само 4 обиколки

Състезателят на Априлия счупи дясната си китка на „Филип Айлънд“ миналата събота, но получи разрешение да участва на „Сепанг“. Той направи общо 16 обиколки в рамките на двете петъчни тренировки, като беше далеч от челото, докато Маркес беше на върха и в двете сесии.

Защо Хорхе Мартин направи само 4 обиколки в тренировката на "Сепанг"?
Защо Хорхе Мартин направи само 4 обиколки в тренировката на "Сепанг"?

„Да, не ме интересува. Намирам се в позиция в шампионата, в която всичко зависи от мен, така че се опитвам да се доближа максимално до спечелването на 37 точки“, заяви Маркес пред репортерите на „Сепанг“.

„Виждаме, че Дукати също се представя добре тук с Алекс (Маркес) и Фабио (Ди Джанантонио), така че ще видим как ще се развият нещата. Но все пак е едва петък. Както видяхме на много писти тази година, включително в Ассен и на „Мандалика“, ситуацията може да се промени в хода на уикенда. Затова трябва да запазим спокойствие.

„Съсредоточен съм върху собствената си работа, но, разбира се, следя и какво се случва с останалите пилоти. Не знам дали фрактурата е пълна, или не, но ако е така, той вече е направил повече, отколкото е трябвало“, добави действащият шампион.

Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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