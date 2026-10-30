Защо Хорхе Мартин направи само 4 обиколки в тренировката на "Сепанг"?

Мениджърът на заводския отбор на Априлия в MotoGP Паоло Бонора обясни защо Хорхе Мартин направи само четири обиколки в 60-минутната официална тренировка преди Гран При на Малайзия.

The day is over for @88jorgemartin ❌ But he's not out of the weekend just yet 💪 #MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/Fv4AZQFYMc — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 30, 2026

Здравословното състояние на Мартин беше водещата тема в хода на тренировъчния ден на „Сепанг“, след като той счупи дясната си китка миналата събота. В откриващата 45-минутна тренировка испанецът направи 12 тура, като най-доброто му време беше с 1.8 секунди по-слабо от това на Марк Маркес. В следобедния час за подготовка Мартинатора завъртя само четири обиколки, от които две за време, преди да се прибере в бокса и да преустанови участието си в сесията.

THAT WAS CLOSE 😱 @88jorgemartin has a BIG moment and that's not what he needed 🫢 #MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/OYWgg1o283 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 30, 2026

По думите на Бонора това решение е било взето, след като е станало ясно, че Мартин няма да има силите да се класира директно за втората фаза на квалификацията и от екипа са решили да съхранят своя пилот. Надеждата е той да се завърне на пистата в съботния ден, когато ще се проведат квалификацията и спринтът край Куала Лумпур.

Братя Маркес на върха в Малайзия, Мартин направи само 4 обиколки

„След консултации с лекарите взехме съвместно решение той да не продължава участието си в днешната сесия, а да изчакаме до утре сутринта, когато отново ще оценим състоянието му. В момента му е трудно да се справя с физическото натоварване, когато се опитва да постигне максимално добро време в една бърза обиколка“, обясни Бонора пред репортерите на пистата в хода на официалната тренировка.



„Затова решихме да не поемаме абсолютно никакви рискове. След обсъждане с доктор Чарте стигнахме до единодушното решение той да не продължава участието си в сесията“, добави мениджърът на Априлия.

Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages