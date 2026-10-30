Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Защо Хорхе Мартин направи само 4 обиколки в тренировката на "Сепанг"?

  • 30 окт 2026 | 12:14
  • 374
  • 0

Мениджърът на заводския отбор на Априлия в MotoGP Паоло Бонора обясни защо Хорхе Мартин направи само четири обиколки в 60-минутната официална тренировка преди Гран При на Малайзия.

Здравословното състояние на Мартин беше водещата тема в хода на тренировъчния ден на „Сепанг“, след като той счупи дясната си китка миналата събота. В откриващата 45-минутна тренировка испанецът направи 12 тура, като най-доброто му време беше с 1.8 секунди по-слабо от това на Марк Маркес. В следобедния час за подготовка Мартинатора завъртя само четири обиколки, от които две за време, преди да се прибере в бокса и да преустанови участието си в сесията.

По думите на Бонора това решение е било взето, след като е станало ясно, че Мартин няма да има силите да се класира директно за втората фаза на квалификацията и от екипа са решили да съхранят своя пилот. Надеждата е той да се завърне на пистата в съботния ден, когато ще се проведат квалификацията и спринтът край Куала Лумпур.

Братя Маркес на върха в Малайзия, Мартин направи само 4 обиколки
Братя Маркес на върха в Малайзия, Мартин направи само 4 обиколки

„След консултации с лекарите взехме съвместно решение той да не продължава участието си в днешната сесия, а да изчакаме до утре сутринта, когато отново ще оценим състоянието му. В момента му е трудно да се справя с физическото натоварване, когато се опитва да постигне максимално добро време в една бърза обиколка“, обясни Бонора пред репортерите на пистата в хода на официалната тренировка.

„Затова решихме да не поемаме абсолютно никакви рискове. След обсъждане с доктор Чарте стигнахме до единодушното решение той да не продължава участието си в сесията“, добави мениджърът на Априлия.

Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

До 9 ноември решават за Катар и Абу Даби?

До 9 ноември решават за Катар и Абу Даби?

  • 30 окт 2026 | 12:13
  • 757
  • 0
Ръсел: Ферари може да има сериозно предимство в Мексико

Ръсел: Ферари може да има сериозно предимство в Мексико

  • 30 окт 2026 | 11:55
  • 590
  • 1
Ауди обяви раздялата с ключова фигура след близо 40 години в отбора

Ауди обяви раздялата с ключова фигура след близо 40 години в отбора

  • 30 окт 2026 | 11:25
  • 704
  • 0
Люис Хамилтън: Във Формула 1 не е имало друг като мен

Люис Хамилтън: Във Формула 1 не е имало друг като мен

  • 30 окт 2026 | 11:00
  • 1750
  • 4
Верстапен за Антонели: Той ще става още по-бърз

Верстапен за Антонели: Той ще става още по-бърз

  • 30 окт 2026 | 10:36
  • 1246
  • 1
"Две крачки напред, една назад" – Оскар Пиастри за излизането от кризата с болида на Макларън

"Две крачки напред, една назад" – Оскар Пиастри за излизането от кризата с болида на Макларън

  • 30 окт 2026 | 10:27
  • 581
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (София) и Ботев (Пловдив) в опит да се върнат към победите

Локомотив (София) и Ботев (Пловдив) в опит да се върнат към победите

  • 30 окт 2026 | 07:28
  • 7578
  • 32
ЦСКА 1948 посреща Спартак (Варна) в опит да затвърди добрата си форма

ЦСКА 1948 посреща Спартак (Варна) в опит да затвърди добрата си форма

  • 30 окт 2026 | 07:14
  • 5243
  • 16
Рибарски: Заради Трифон Иванов играех с №3, Ферарио Спасов ме научи да разбирам съблекалнята

Рибарски: Заради Трифон Иванов играех с №3, Ферарио Спасов ме научи да разбирам съблекалнята

  • 30 окт 2026 | 12:16
  • 1982
  • 1
Колко е важна днешната тренировка за Никола Цолов?

Колко е важна днешната тренировка за Никола Цолов?

  • 30 окт 2026 | 12:54
  • 1980
  • 3
Олимпийският шампион Магомед Рамазанов отпадна на Световното в Астана

Олимпийският шампион Магомед Рамазанов отпадна на Световното в Астана

  • 30 окт 2026 | 11:22
  • 7480
  • 8
Обратното броене продължава! Роналдо изригна с хеттрик и вече е само на 15 гола от голямата цел

Обратното броене продължава! Роналдо изригна с хеттрик и вече е само на 15 гола от голямата цел

  • 29 окт 2026 | 21:57
  • 27109
  • 74