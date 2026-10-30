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Скандал на Световното по борба: използват флаг на Барселона като парцал

  • 30 окт 2026 | 12:35
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По време на Световното първенство по борба в Казахстан се стигна до скандална проява на неуважение към Барселона.

Беларуският журналист Андрей Почобут публикува в Х видео, на което се вижда как чистачка накисва флаг на Барселона в кофа с вода и го използва като парцал, за да измие татамито, което се използва за сборванията между участниците.

Все още няма официална позиция на Барселона относно случая, но видеото събра голяма популярност в социалните мрежи, където беше споделенено десетки пъти от потребители и страници.

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Снимки: Gettyimages

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