Скандал на Световното по борба: използват флаг на Барселона като парцал

По време на Световното първенство по борба в Казахстан се стигна до скандална проява на неуважение към Барселона.

Беларуският журналист Андрей Почобут публикува в Х видео, на което се вижда как чистачка накисва флаг на Барселона в кофа с вода и го използва като парцал, за да измие татамито, което се използва за сборванията между участниците.

Skandal w Kazachstanie! Podczas trwających w stolicy Kazachstanu, Astanie, Mistrzostw Świata w zapasach sprzątaczka miała użyć flagi FC Barcelony do mycia maty zapaśniczej. https://t.co/rTuQPq0yZE — Andrzej Poczobut (@poczobut) October 29, 2026

Все още няма официална позиция на Барселона относно случая, но видеото събра голяма популярност в социалните мрежи, където беше споделенено десетки пъти от потребители и страници.

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Снимки: Gettyimages