Барселона няма бързо решение в защита: този път Ла Масия не предлага нов Кубарси

ХУАН ХИМЕНЕС "Ас"



Червената лампа в защитата на Барселона светна с пълна сила през последните седмици. Проблемите започнаха с познатите физически неволи на Андреас Кристенсен, но лавината продължи да расте. Един след друг от строя отпаднаха Ерик Гарсия, Жул Кунде и Чави Еспарт. Жерард Мартин игра на инжекции и с болки в Париж, докато Пау Кубарси излезе с температура в сблъсъка срещу Реал Мадрид. Редиците на каталунците в ариергарда оредяват главоломно, а обстановката заплашва да се влоши още повече. При затворен трансферен прозорец и минимални изгледи за сериозни финансови инвестиции през януари, клубът традиционно обръща поглед към своята академия Ла Масия. Този път обаче спасението едва ли ще дойде от прочутата детско-юношеска школа.

Източници, цитирани от изданието „АС“, признават, че на този етап е твърде рано подрастващите централни защитници да направят директен скок в първия отбор, както стори Кубарси едва навършил 17 години. Младокът от Естаньол се оказа уникален случай сред избраните таланти – Шави Ернандес му гласува доверие и той веднага заигра на топ ниво. Вътре в спортния комплекс „Сиутат Еспортива“ са категорични: никое от момчетата в момента не е готово за подобно предизвикателство. Ханзи Флик включи Алекс Кампос в групата за последните два мача. Роденият в Лейда бранител е твърд титуляр при Жулиано Белети в Барса Атлетик и треньорският щаб ще прибегне до него само в краен случай. Въпреки безспорните му качества, развитието му тепърва предстои.

Друго име, към което имаше известни надежди, е роденият на 7 октомври 2007 г. Ювенсли Онстейн. Нидерландският бранител, привлечен през изминалия зимен прозорец, премина през школите на Витес и Аякс, а по-късно и през Генк. Той обаче получи контузия в края на предсезонната подготовка и все още не е дебютирал за дубъла. Партньор на Кампос в защитата на Барса Атлетик е ганаецът Хафиф Гариба (роден на 9 януари 2007 г.), преминал през фондация „Марсет“ преди да влезе в Ла Масия. Гариба е играл във всяка минута от началото на кампанията. За сравнение с ранния феномен Кубарси, ганайският защитник е с тринадесет дни по-възрастен от него.

В по-долните възрасти и мачовете от Младежката лига на УЕФА се открояват имена като Жоан Инглес (роден на 9 април 2009 г., Ел Папиол), Нико Марсипар (роден на 13 февруари 2008 г., Кастелдефелс) и Баба Курума (роден на 23 февруари 2009 г., Конакри). Курума, който е брат на Илаиш Мориба, загатва за огромен потенциал от години, но все още не може да се утвърди във втория състав. Ситуацията показва ясен дефицит на готова класа в центъра на отбраната след пробива на Кубарси.

Предстои да се види как германският специалист ще се справи с натрупаните кадрови грижи в дефанзивен план. Флик лично се отказа от привличането на Алесандро Бастони, а спортният директор Деко подкрепи това решение, пренасочвайки средствата за подсилване към трансфера на Родри. Така необходимият авторитет и контрол бяха пренесени от защитата в полузащитната линия. Ходът изглеждаше напълно логичен, но последвалата вълна от контузии промени обстановката и постави сериозно изпитание пред спортно-техническото ръководство на каталунците в дългия сезон.

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