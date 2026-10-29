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Не купоните са причината за спада на нивото на Роналдиньо в Барселона, твърди Чави

  • 29 окт 2026 | 18:07
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Не купоните са причината за спада на нивото на Роналдиньо в Барселона, твърди Чави

Трансферът на Роналдиньо в Барселона през 2003 г. промени изцяло съдбата на каталунския гранд. Привържениците все още помнят емблематичния му дебютен гол срещу Севиля след невероятен самостоятелен рейд и мощен изстрел от дистанция, разтресъл напречната греда. От онзи паметен момент нататък бразилският магьосник светкавично плени сърцата на цялата футболна общественост в града. 

Връзката между публиката на „Камп Ноу“ и бразилеца беше специална от първия миг. Играчът с №10 отвръщаше на любовта с изумителни финтове, магически асистенции, феноменални попадения и своята неподражаема усмивка. Любимецът на цяло поколение поведе „блаугранас“ към европейския връх и втората купа от Шампионската лига в Париж. Въпреки че мнозина очакваха тази доминация да продължи дълго, златната му ера продължи по-малко от очакваното.

За този феномен говори бившият полузащитник и легенда на клуба Чави Ернандес, който бе в основата на успехите от онзи период и преживя възхода на бразилеца от първо лице.

Чави си спомни за момента, в който бразилската звезда стъпи на стадиона: „Роналдиньо ни помогна изключително много. Спомням си ясно какво си помислих тогава: вече имаме този играч и сме много по-близо до победите, защото разполагаме с най-добрия футболист в света в този момент.“

Легендарният испански халф подчерта и психологическото въздействие, което бразилецът оказа върху отбора и клуба като цяло: „Той промени нагласата ни. Винаги го помня усмихнат, правещ характерния си жест с пръсти. Всички в Барселона отново се ентусиазираха, а футболният свят не спираше да коментира това, което Роналдиньо правеше на терена. Започнахме да играем на съвсем друго ниво, когато той беше редом с нас.“

Запитан дали постоянните слухове за бурния нощен живот и празненствата са причината за залеза на бразилеца, Чави отхвърли тези спекулации: „Смятам, че всичко се дължеше на неговата психика и нагласа. Той спечели абсолютно всичко – титли от първенството, Шампионската лига, „Златната топка“. След това сякаш си каза: „Това беше, свърших си работата“. Всичко беше въпрос на манталитет, а не на купоните.“

Роналдиньо си тръгна от клуба през 2008 г., за да премине в Милан.

Стана ясно кога точно Роналдиньо ще се завърне на терена
Стана ясно кога точно Роналдиньо ще се завърне на терена
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