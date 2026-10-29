Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона

Барселона помогна да намерят фена, който удари Камавинга по време на Ел Класико

  • 29 окт 2026 | 15:21
  • 178
  • 0

 Каталунската полиция Мосос д'Ескуадра успя да установи самоличността на запалянкото, който атакува Едуардо Камавинга и негови съотборници от Реал Мадрид по време на дербито с Барселона. До идентификацията и налагането на административна санкция се стигна след подаден сигнал от Ла Лига и пълното съдействие от страна на каталунския клуб.

Инцидентът се разигра по време на радостта на мадридчани след втория им гол в срещата. Въпросният привърженик използва дръжка на знаме, за да удари по лицето френския полузащитник и останалите празнуващи играчи.

Органите на реда са съставили акт по силата на испанския Закон за спорта. Тъй като не са нанесени сериозни физически наранявания, провинението ще бъде третирано като тежко нарушение. Финансовата глоба за подобно деяние варира между 3000 и 60 000 евро, като при най-тежките случаи санкциите могат да достигнат до 650 000 евро. Наред с паричното наказание, нарушителят е застрашен и със забрана за посещение на спортни събития за период между две и пет години.

От Ла Лига официално потвърдиха, че службата за сигурност на ФК Барселона е оказала ключова помощ на полицията при разпознаването на запалянкото, който е член на фракцията Града 1957. Случаят ще бъде препратен и към Дисциплинарната комисия на клуба за налагане на вътрешни мерки. Ръководството на испанското първенство внесе официална жалба и отново подчерта решимостта си да продължи безкомпромисната борба срещу проявите на насилие по стадионите.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Паоло Ди Канио за Ювентус: Пълен хаос, отборът няма душа и идентичност

Паоло Ди Канио за Ювентус: Пълен хаос, отборът няма душа и идентичност

  • 29 окт 2026 | 12:23
  • 916
  • 1
Още проблеми за Милан преди голямото дерби с Интер

Още проблеми за Милан преди голямото дерби с Интер

  • 29 окт 2026 | 11:41
  • 1359
  • 0
Испански футболист разказа от първо лице за ада на релсите

Испански футболист разказа от първо лице за ада на релсите

  • 29 окт 2026 | 11:40
  • 3892
  • 0
Менян призова за спокойствие преди дербито с Интер след поражението от Болоня

Менян призова за спокойствие преди дербито с Интер след поражението от Болоня

  • 29 окт 2026 | 11:21
  • 2559
  • 1
Модрич: Загубихме заслужено, но при Аморим Милан е на прав път

Модрич: Загубихме заслужено, но при Аморим Милан е на прав път

  • 29 окт 2026 | 11:07
  • 818
  • 0
Тревожна статистика разкрива сериозни проблеми в атаката на Ювентус

Тревожна статистика разкрива сериозни проблеми в атаката на Ювентус

  • 29 окт 2026 | 10:41
  • 1167
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Титаничен сблъсък Левски - Лудогорец за Купата, ЦСКА също с труден жребий

Титаничен сблъсък Левски - Лудогорец за Купата, ЦСКА също с труден жребий

  • 29 окт 2026 | 14:22
  • 27918
  • 78
Веласкес: Не можем да си мислим, че сме Реал Мадрид, да забравим токсични въпроси като този

Веласкес: Не можем да си мислим, че сме Реал Мадрид, да забравим токсични въпроси като този

  • 29 окт 2026 | 15:23
  • 4938
  • 8
Вижте жребия за 1/4-финалите на Купата - очакват ни интригуващи сблъсъци

Вижте жребия за 1/4-финалите на Купата - очакват ни интригуващи сблъсъци

  • 29 окт 2026 | 14:18
  • 5483
  • 1
Дадоха само 650 билета на Левски за следващия мач, желаещите са в пъти повече

Дадоха само 650 билета на Левски за следващия мач, желаещите са в пъти повече

  • 29 окт 2026 | 11:03
  • 22108
  • 57
Ботев (Пловдив) се разплати с футболистите, изплати заплатите за септември

Ботев (Пловдив) се разплати с футболистите, изплати заплатите за септември

  • 29 окт 2026 | 07:56
  • 11006
  • 5
Ливърпул приема Борнемут на 1/4-финалите в Карабао къп, палачът на Арсенал отново ще е домакин на отбор от Премиър лийг

Ливърпул приема Борнемут на 1/4-финалите в Карабао къп, палачът на Арсенал отново ще е домакин на отбор от Премиър лийг

  • 29 окт 2026 | 09:25
  • 7849
  • 1