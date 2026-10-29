Барселона помогна да намерят фена, който удари Камавинга по време на Ел Класико

Каталунската полиция Мосос д'Ескуадра успя да установи самоличността на запалянкото, който атакува Едуардо Камавинга и негови съотборници от Реал Мадрид по време на дербито с Барселона. До идентификацията и налагането на административна санкция се стигна след подаден сигнал от Ла Лига и пълното съдействие от страна на каталунския клуб.

Инцидентът се разигра по време на радостта на мадридчани след втория им гол в срещата. Въпросният привърженик използва дръжка на знаме, за да удари по лицето френския полузащитник и останалите празнуващи играчи.

Camavinga fue agredido con una bandera en la celebración del segundo gol del Madrid. La realización no mostró ninguna imagen y DAZN retiró un vídeo. Aquí, las imágenes grabadas por un aficionado. https://t.co/yvFuKcrXFg — Fútbolgate.com (@futbolgate_ES) October 26, 2026

Органите на реда са съставили акт по силата на испанския Закон за спорта. Тъй като не са нанесени сериозни физически наранявания, провинението ще бъде третирано като тежко нарушение. Финансовата глоба за подобно деяние варира между 3000 и 60 000 евро, като при най-тежките случаи санкциите могат да достигнат до 650 000 евро. Наред с паричното наказание, нарушителят е застрашен и със забрана за посещение на спортни събития за период между две и пет години.

От Ла Лига официално потвърдиха, че службата за сигурност на ФК Барселона е оказала ключова помощ на полицията при разпознаването на запалянкото, който е член на фракцията Града 1957. Случаят ще бъде препратен и към Дисциплинарната комисия на клуба за налагане на вътрешни мерки. Ръководството на испанското първенство внесе официална жалба и отново подчерта решимостта си да продължи безкомпромисната борба срещу проявите на насилие по стадионите.

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