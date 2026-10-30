Джордж Ръсел за пропуснатата титла във Формула 1: Този сезон няма да ме пречупи

Джордж Ръсел е категоричен, че загубата на възможността за първа световна титла във Формула 1 през настоящия сезон няма да бележи цялата му кариера, нито ще сломи увереността му.

Британският пилот на Мерцедес започна кампанията в ролята на категоричен фаворит за шампионската корона след силните си изяви в Уилямс и стабилното представяне след преминаването при Сребърните стрели. Реалността на пистата обаче се разви по различен начин – съотборникът му Андреа Кими Антонели е на прага да влезе в историята като най-младия световен шампион в кралските гонки още по време на уикенда за Гран При на Мексико Сити. Единственият шанс на Ръсел да отложи развръзката е победа на трасето „Ерманос Родригес“.

Въпреки че проблеми с надеждността на болида оказаха влияние, представянето на Ръсел също претърпя сериозни колебания. Докато Антонели записа забележителните девет победи във втория си сезон, британецът остана с три успеха, въпреки доминантното откриване на годината в Австралия.

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Говорейки пред медиите в Мексико, 28-годишният пилот даде за пример бившия си съотборник Люис Хамилтън и ветерана от Астън Мартин Фернандо Алонсо като доказателство, че неуспехът през тази кампания не слага край на шампионските му амбиции.

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„Честно казано, през тази година научих за себе си повече, отколкото ми се искаше. Върховете и спадовете в нашия спорт са огромни, защото всички ние влагаме изключително много страст в това, което правим.



„Напомням си обаче, че съм само на 28 години. Виждам Люис, който все още се състезава на върхово ниво на 41, както и Фернандо на 44. Люис спечели повечето от титлите си след 30-ата си годишнина. Тази година категорично няма да определи кариерата ми като цяло. Няма да ме пречупи, а само ще ме направи по-силен. Гордея се със своята устойчивост и начина, по който преодолявам тежките моменти. Пред мен остават още добри 12 до 15 години във Формула 1“, заяви Ръсел.



„За мен е изключително важно да постигна по-голямо постоянство. Преди няколко състезания в Азербайджан взехме полпозишън с разлика от осем десети и спечелихме надпреварата, а само седмица по-късно финиширах осми. Никога в кариерата си не съм имал сезон с толкова големи амплитуди. Скоростта е налице, защото няма как да караш по такъв начин в Баку, ако си загубил качествата си. Проблемът е, че ни липсва регулярност. Това е основният ми приоритет за оставащите стартове“, добави британецът.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

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Снимки: Gettyimages