Добра новина за Спартак (Варна) преди мача за Купата

Старши треньорът на Спартак (Варна) Васил Петров получи добра новина от лекарския щаб. Португалецът Томаш Силва е възстановен от разтежението и може да поднови тренировки. "Соколите" започнаха подготовката за следващия мач, който е гостуването на Етър от 1/16-финалите за Купата на България в понеделник.

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Атакуващият халф пострада по време на двустранната игра през паузата в първенството. Той усети болки към края на първото полувреме и напусна терена, а впоследствие отпадна от групата за двубоя с Ботев във Враца, спечелен с 1:0.

Томаш дойде на "Коритото" през лятото и до момента игра в 8 от 11-те мача на Спартак. Полузащитникът се конкурира за място на терена със сънародника си Жота Лопеш.

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