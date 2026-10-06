Актуален победител в Льо Ман обяви края на кариерата си

Един от победителите в тазгодишното издание на „24-те часа на Льо Ман“, Майк Конуей, обяви, че ще прекрати своята състезателна кариера в края на настоящия сезон.

🚨 BREAKING NEWS: @Mikeconway26 to retire at the end of the 2026 season. After 12 seasons in the FIA WEC, the Brit leaves with an impressive two Drivers’ World Championships, 20 wins and two Le Mans victories to his name 🏆 Plus with two rounds remaining, Conway is still fighting for another title before calling time on his career. #WEC #Toyota — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) October 6, 2026

През юни 43-годишният британец триумфира на пистата „Сарт“ заедно с Ник де Врийс и Камуи Кобаяши, като тримата си поделиха прототипа с №8 на Тойота. За Конуей това беше втора победа в най-голямата маратонска надпревара в света, която той спечели и през 2021 година, когато си партнира с Кобаяши и Хосе Мария Лопес. С Кобаяши и Лопес той стана шампион в Световния шампионат за издръжливост (WEC) през 2019/20 и 2021.

Some news from me. It’s been an amazing ride. ❤️ https://t.co/s6E5acYrjh — Mike Conway (@Mikeconway26) October 6, 2026

Извън успехите си в състезанията за издръжливост, Конуей има успешна кариера и в надпреварите с едноместни болиди. Британецът има зад гърба си 73 състезания в Индикар между 2009 и 2014, в които спечели четири победи, включително две в емблематичната Гран При на Лонг Бийч.

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Снимки: Gettyimages