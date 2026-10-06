Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Новият президент на федерацията по баскебол Тити Папазов в "Гостът на Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Актуален победител в Льо Ман обяви края на кариерата си

  • 6 окт 2026 | 17:06
  • 236
  • 0
Актуален победител в Льо Ман обяви края на кариерата си

Един от победителите в тазгодишното издание на „24-те часа на Льо Ман“, Майк Конуей, обяви, че ще прекрати своята състезателна кариера в края на настоящия сезон.

През юни 43-годишният британец триумфира на пистата „Сарт“ заедно с Ник де Врийс и Камуи Кобаяши, като тримата си поделиха прототипа с №8 на Тойота. За Конуей това беше втора победа в най-голямата маратонска надпревара в света, която той спечели и през 2021 година, когато си партнира с Кобаяши и Хосе Мария Лопес. С Кобаяши и Лопес той стана шампион в Световния шампионат за издръжливост (WEC) през 2019/20 и 2021.

Извън успехите си в състезанията за издръжливост, Конуей има успешна кариера и в надпреварите с едноместни болиди. Британецът има зад гърба си 73 състезания в Индикар между 2009 и 2014, в които спечели четири победи, включително две в емблематичната Гран При на Лонг Бийч.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Петер Солберг след драмата на Оливър: Изключително боли, но се гордея с него

Петер Солберг след драмата на Оливър: Изключително боли, но се гордея с него

  • 6 окт 2026 | 15:45
  • 434
  • 0
Леклер призова Ферари да се учи от тактическите решения на Ред Бул

Леклер призова Ферари да се учи от тактическите решения на Ред Бул

  • 6 окт 2026 | 15:20
  • 2543
  • 2
Верстапен с интересна идея за бъдещето на Формула 1

Верстапен с интересна идея за бъдещето на Формула 1

  • 6 окт 2026 | 15:11
  • 765
  • 0
Себастиен Ожие оглави авторитетна класация в WRC

Себастиен Ожие оглави авторитетна класация в WRC

  • 6 окт 2026 | 15:00
  • 409
  • 0
От Мерцедес потвърдиха наказание за Ръсел в Сингапур

От Мерцедес потвърдиха наказание за Ръсел в Сингапур

  • 6 окт 2026 | 14:47
  • 823
  • 0
Високият разход на гориво е компрометирал Куартараро в Япония

Високият разход на гориво е компрометирал Куартараро в Япония

  • 6 окт 2026 | 14:45
  • 451
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Голямото откриване на “Армията” е близо, ето за кога се плануват историческите мачове в първенството и Европа

Голямото откриване на “Армията” е близо, ето за кога се плануват историческите мачове в първенството и Европа

  • 6 окт 2026 | 16:47
  • 7184
  • 63
Тити Папазов в "Гостът на Sportal.bg": Искам да работя с екипите на Рашков и Атанасов за българския баскетбол

Тити Папазов в "Гостът на Sportal.bg": Искам да работя с екипите на Рашков и Атанасов за българския баскетбол

  • 6 окт 2026 | 15:10
  • 3609
  • 4
Щангите обявиха фалит дни преди Световното

Щангите обявиха фалит дни преди Световното

  • 6 окт 2026 | 15:46
  • 8243
  • 37
Клубовете в Англия не очакват Ман Сити да е част от Премиър лийг догодина

Клубовете в Англия не очакват Ман Сити да е част от Премиър лийг догодина

  • 6 окт 2026 | 13:18
  • 10495
  • 30
Победата вече не търпи отлагане

Победата вече не търпи отлагане

  • 6 окт 2026 | 07:45
  • 17462
  • 192
Започна първият мач от последния ден в Лигата на нациите

Започна първият мач от последния ден в Лигата на нациите

  • 6 окт 2026 | 17:00
  • 7944
  • 3