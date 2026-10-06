Актуален победител в Льо Ман обяви края на кариерата си

Един от победителите в тазгодишното издание на „24-те часа на Льо Ман“, Майк Конуей, обяви, че ще прекрати своята състезателна кариера в края на настоящия сезон.
През юни 43-годишният британец триумфира на пистата „Сарт“ заедно с Ник де Врийс и Камуи Кобаяши, като тримата си поделиха прототипа с №8 на Тойота. За Конуей това беше втора победа в най-голямата маратонска надпревара в света, която той спечели и през 2021 година, когато си партнира с Кобаяши и Хосе Мария Лопес. С Кобаяши и Лопес той стана шампион в Световния шампионат за издръжливост (WEC) през 2019/20 и 2021.
Извън успехите си в състезанията за издръжливост, Конуей има успешна кариера и в надпреварите с едноместни болиди. Британецът има зад гърба си 73 състезания в Индикар между 2009 и 2014, в които спечели четири победи, включително две в емблематичната Гран При на Лонг Бийч.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages