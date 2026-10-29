Представят маршрута на рали “Дакар” на 4 ноември

Маршрутът на 49-ото издание на рали “Дакар” ще бъде представен на 4 ноември (сряда) в Милано, по време на изложението за мотоциклети EICMA. Това беше обявено официално днес.

Презентацията ще е на директорът на рали Давид Кастера, който ще говори в 19:00 часа българско време в зала 22 на изложението.

📣 OFFICIAL STATEMENT 𝗗𝗮𝗸𝗮𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟳 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗻𝗼𝘁 𝘁𝗮𝗸𝗲 𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲 𝗶𝗻 𝗦𝗮𝘂𝗱𝗶 𝗔𝗿𝗮𝗯𝗶𝗮: 𝘁𝗵𝗲 𝗿𝗮𝗹𝗹𝘆 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗿𝗲𝘁𝘂𝗿𝗻 𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝗞𝗶𝗻𝗴𝗱𝗼𝗺 𝗶𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟴 𝗳𝗼𝗿 𝗶𝘁𝘀 𝟱𝟬𝘁𝗵 𝗲𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 🇸🇦 Amaury Sport Organisation (A.S.O.) and Saudi Motorsport Company (SMC) have jointly decided that Dakar Saudi Arabia 2027, scheduled from 1 to 15 January 2027, will not be held in the Kingdom, following recent developments in the region. This decision is exceptional and one-off and was taken in close coordination with the Saudi Automobile and Motorcycle Federation (SAMF), and with the support of the FIA and the FIM. 𝗗𝗮𝗸𝗮𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟳 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗴𝗼 𝗮𝗵𝗲𝗮𝗱. 𝗧𝗵𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟳 𝗲𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝘁𝗮𝗸𝗲 𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲 𝗶𝗻 𝗮 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘁 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗮𝗻𝗱 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗯𝗲 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘀𝗲𝗱 𝗯𝘆 𝗔.𝗦.𝗢. 𝗧𝗵𝗲 𝗹𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗯𝗲 𝗮𝗻𝗻𝗼𝘂𝗻𝗰𝗲𝗱 𝘀𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝘁𝗲𝗹𝘆 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗶𝗻𝗴 𝗱𝗮𝘆𝘀. 𝗔.𝗦.𝗢. 𝗶𝘀 𝗶𝗻 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗰𝘁 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗶𝘁𝗼𝗿𝘀, 𝘁𝗲𝗮𝗺𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗻𝗲𝗿𝘀 𝘁𝗼 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 𝘁𝗵𝗲𝗺 𝘁𝗵𝗿𝗼𝘂𝗴𝗵 𝘁𝗵𝗶𝘀 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻. 𝗦𝗮𝘂𝗱𝗶 𝗔𝗿𝗮𝗯𝗶𝗮 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗗𝗮𝗸𝗮𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟴, 𝗮 𝗹𝗮𝗻𝗱𝗺𝗮𝗿𝗸 𝗲𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗰𝗲𝗹𝗲𝗯𝗿𝗮𝘁𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲 𝟱𝟬𝘁𝗵 𝗿𝘂𝗻𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗿𝗮𝗹𝗹𝘆. Both organisations are already working together to make this milestone an exceptional moment for the Dakar and for the Kingdom, with a shared commitment to once again deliver an iconic and world-class event to the highest of standards. Since 2020, Saudi Arabia has hosted seven consecutive editions of Dakar, welcoming competitors from around the world on routes that showcased the Kingdom’s remarkable geographical diversity. These editions have made Saudi Arabia an integral part of the Dakar community and established a strong, long-term strategic partnership between A.S.O., SMC and SAMF. All three organisations reaffirm their commitment to continuing their cooperation, developing motorsport in the Kingdom and delivering outstanding experiences for competitors, teams and fans. 🔜 #Dakar2027 — DAKAR RALLY (@dakar) October 25, 2026

Рали „Дакар“ с нови дати, отива в Португалия и Мароко?

Кастера ще представи маршрута и датите на състезанието, както и заводските пилоти на мотоциклетните отбори в “Дакар”, както и номерата, с които ще се състезават италианските мотористи в надпреварата.

В рамките на EICMA от 3 до 8 ноември посетителите ще могат да видят специална експозиция, посветена на рали “Дакар”, където ще има исторически мотоциклети, пътни книги, видеозаписи и интерактивни демонстрации от историята на ралито.

Официално: Рали "Дакар" напуска Саудитска Арабия

По-рано този месец стана ясно, че рали "Дакар" няма да може да се проведе на територията на Саудитска Арабия, а според много от спекулациите маратонската офроуд надпревара ще стартира на 9 януари в Португалия, етапите ще са в Мароко и финалът ще е на 22 януари.

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