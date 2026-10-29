Представят маршрута на рали “Дакар” на 4 ноември

Маршрутът на 49-ото издание на рали “Дакар” ще бъде представен на 4 ноември (сряда) в Милано, по време на изложението за мотоциклети EICMA. Това беше обявено официално днес.
Презентацията ще е на директорът на рали Давид Кастера, който ще говори в 19:00 часа българско време в зала 22 на изложението.
Рали „Дакар“ с нови дати, отива в Португалия и Мароко?
Кастера ще представи маршрута и датите на състезанието, както и заводските пилоти на мотоциклетните отбори в “Дакар”, както и номерата, с които ще се състезават италианските мотористи в надпреварата.
В рамките на EICMA от 3 до 8 ноември посетителите ще могат да видят специална експозиция, посветена на рали “Дакар”, където ще има исторически мотоциклети, пътни книги, видеозаписи и интерактивни демонстрации от историята на ралито.
Официално: Рали "Дакар" напуска Саудитска Арабия
По-рано този месец стана ясно, че рали "Дакар" няма да може да се проведе на територията на Саудитска Арабия, а според много от спекулациите маратонската офроуд надпревара ще стартира на 9 януари в Португалия, етапите ще са в Мароко и финалът ще е на 22 януари.