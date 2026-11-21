Лидерът Лудогорец гостува в Пловдив, ЦСКА приема ЦСКА 1948 в 13-ия кръг при U16

Осем двубоя ще предложи програмата на 13-ия кръг в Елитната група до 16 години. Всички срещи ще се изиграят в неделя, 22 ноември.

Лидерът Лудогорец, който има 34 точки и все още е без загуба, гостува на Академик (Пловдив). Разградчани влизат в срещата след убедителна победа с 6:0 над Черно море, докато пловдивчани ще опитат да се противопоставят на най-резултатния отбор в първенството.

Любопитен сблъсък предстои в София, където ЦСКА приема ЦСКА 1948. Двата тима са разделени от три точки в класирането – ЦСКА 1948 е четвърти с 25, а „червените“ заемат седмата позиция с 22 пункта.

Левски и Славия ще се срещнат в столично дерби на помощното игрище на стадион „Георги Аспарухов“. „Сините“ се намират на шестото място с 22 точки, докато „белите“ са единадесети с 13.

Втори във временното класиране е Черноморец с 28 точки. Бургазлии гостуват на Ботев (Пловдив), който заема осмата позиция и изостава със седем точки. Третият Септември пък ще има тежка визита на Черно море във Варна.

Национал гостува на Локомотив (Пловдив), Пирин приема Дунав, а последният Арда ще търси едва втората си победа за сезона срещу Етър.

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