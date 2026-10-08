Отложиха мачове от Югозападната Трета лига

Три двубоя от 11-ия кръг на Югозападната Трета лига няма да се проведат на 10 октомври, както е според програмата. Причината – от отборите, чийто мачове се отлагат ще отсъстват футболисти, повикани в националния отбор на България за аматьори. Той ще участва в квалификациите в Грузия от 14 октомври до 17 октомври 2026 година. Предстои да се насрочи нова дата за срещите от кръга, които няма да се изиграят през идния уикенд.

Югозападна Трета лига – XI кръг – 10 октомври 2026 г., събота, 16:00 часа:

Сливнишки герой (Сливница) - Национал (София)

ОФК Костинброд - Етрополе

Балкан (Ботевград) - ЦСКА III (София)

Септември (Симитли) - Беласица (Петрич)

Левски II (София) - Миньор (Перник)

Септември II (София) - Пирин (Разлог)

Кюстендил - Струмска слава (Радомир) отложен

Славия II (София) – Банско отложен

Ботев (Ихтиман) - Оборище (Панагюрище) отложен

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