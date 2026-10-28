Кристиян Илиев: Когато загубим концентрация, става много трудно

Старши треньорът на Марица (Пловдив) Кристиян Илиев сподели своите впечатления пред Sportal.bg след драматичната победа на българския шампион с 3:2 срещу Херцег Нови във втория кръг на Шампионската лига. Наставникът призна, че мачът е дошъл по трудния начин, но успехите по този сценарий носят още по-голяма стойност.

"В този мач видяхме, че трябва да пазим концентрация във всеки един момент, защото когато я изпуснем, авансът, който трябва да наваскаме след това, е много труден и това ни костваше да играем толкова дълъг мач", коментира Илиев.

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Попитан за характера на момичетата след загубения първи гейм, трудната психология и стигането до тайбрек, той изтъкна ключовата роля на капитана.

"Аз смятам, че нашият капитан в лицето на Жана поведе отбора по изключителен начин. Нямахме почти никаква информация за тях, а също така очаквахме за този мач да имат две нови попълнения, които в крайна сметка не дойдоха, и ние разбрахме това в деня на мача".

Относно младото ядро на тима, специалистът подчерта уникалната статистическа възраст на състава:

"Аз съм сигурен, че в Марица всяко поколение е талантливо. Погледнато към статистиката, само три момичета от целия отбор са над 20 години. Марица може би не е правела толкова драстично подмладяване в годините назад. Победата ще даде още по-голямо самочувствие, но това не трябва да ги спира да тренират в залата на 100% всеки един ден".

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Говорейки за следващите предизвикателства в турнира и евентуалния съперник от Азербайджан, Илиев заяви:

"Може би съперникът ще е от Азербайджан, но нека днешният ден мине, да починат, да преспим и от утре ще почнем да се подготвяме за следващия мач. Задължително трябва да подобрим връзката с нашите разпределители и центрове - трябва да играем по-успешно там", заяви Илиев.

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