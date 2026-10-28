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Марица връща европейските вечери от Шампионска лига в Пловдив

  • 28 окт 2026 | 15:47
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Марица (Пловдив) се изправя срещу Херцег Нови в мач-реванш от втория квалификационен кръг на най-престижния европейски клубен волейболен турнир – Шампионска лига. Двубоят е тази вечер от 18:30 часа в зала Колодрума.

Маричанки спечелиха повече от убедително гостуването си в Черна гора с 3:0 гейма, като не оставиха никакъв шанс на местния шампион да си помисли, че може да вземе нещо от мача.

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Пловдивчанки се нуждаят от два гейма в Пловдив, за да си осигурят място в следващата фаза на турнира, която да ги доближи още повече до голямата цел, а именно – влизане в груповата фаза на надпреварата.

През вчерашния ден две от състезателките на клуба – Жана Тодорова и Елена Бечева, предупредиха, че съперникът не трябва да бъде подценяван, очаквайки да играе много по-силно и задружно.

При класиране за следващата фаза маричанки почти сигурно ще се изправят срещу азербайджанския Туран Товуз, който спечели убедително първата среща срещу Младост (Загреб) с 3:0 гейма.

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